61 курсанти положиха военна клетва във ВВВУ "Георги Бенковски"

Общо 61 новоприети курсанти от 80-ия випуск на Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) "Георги Бенковски" положиха военна клетва на тържествена церемония в Долна Митрополия.

Началникът на училището, бригаден генерал Юлиян Радойски, определи клетвата като обещание към родината и личен ангажимент, който всеки военнослужещ поема към себе си.

"Днешният ден е от онези, които остават завинаги в паметта. Ден, в който една дума придобива особена тежест - клетва. Това не е просто тържествен ритуал, тя е обещание пред родината, пред бойните знамена, пред вашите командири и колеги, родители и близки, но преди всичко е обещание, което давате пред самите себе си", каза Радойски в обръщението си към курсантите.

Той подчерта, че военната професия изисква смелост, отговорност и готовност дългът да бъде поставян над личните интереси.

"Да бъдеш воин означава да имаш смелостта, да поемеш отговорността, да поставиш дълга пред личните интереси. Да бъдеш военнослужещ от Военновъздушните сили (ВВС) означава да носиш особена отговорност - към небето на България", заяви началникът на ВВВУ.

В рамките на тържеството беше представено и новото попълнение в учебно-летателната база на училището - два самолета Cessna 172S Skyhawk.

Лентата на новите самолети прерязаха заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-министърът на отбраната Любомир Монов, бригаден генерал Юлиян Радойски и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

Самолетите са оборудвани със съвременни навигационни системи, които ще подпомагат обучението и натрупването на практически опит от бъдещите военни пилоти, посочи Радойски.

Поздравления и пожелания за успех към новоприетите курсанти отправиха заместник-министърът на отбраната Любомир Монов и съветникът на президента по въпросите на сигурността и отбраната Илия Милушев.

По време на събитието свещеници от плевенския храм "Света Параскева" - отец Милен и отец Иван, отслужиха водосвет за здраве и благоденствие.

Празничната програма включваше и откриване на музейна експозиция във ВВВУ "Георги Бенковски".

Експозицията е посветена на историята, традициите и наследството на училището, както и на развитието на българската военна авиация.