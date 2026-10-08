Военни колони ще се движат по пътища и жп линии на 9 и 12 октомври

Личен състав и военна техника ще се придвижват по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на 9 и 12 октомври, съобщиха от Министерството на отбраната.

В придвижването ще участват формирования от 2-ра Тунджанска механизирана бригада и 5-о бригадно командване от състава на Сухопътните войски.

От военното ведомство уточняват, че движението е свързано с приключило участие в планирани подготовки, проведени на учебните полигони "Корен" и "Ново село".

Автоколоните с военна техника ще бъдат съпровождани от екипи на Служба "Военна полиция".