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7 млн. туристи са посетили България от януари до септември

7 млн. туристи са посетили България от януари до септември

„България може да бъде целогодишна туристическа дестинация“, заяви заместник-министърът на туризма Мариела Модева

От януари до септември тази година в България са пристигнали над 7 милиона туристи, заяви заместник-министърът на туризма Мариела Модева във Велико Търново.

Тя уточни, че за периода май-септември в България са отчетени 5,7 милиона туристи, от които над 3,5 милиона души са чуждестранни.

"България има потенциал да бъде целогодишна туристическа дестинация, а усилията трябва да бъдат насочени не само към увеличаване на броя на туристите, но и към качеството на туристическия продукт", каза Мариела Модева по време на откриването на Международното изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново, предава БТА.

Тя отбеляза, че е налице увеличаване на интереса към културно-историческия туризъм. В 21 общини в България е отчетено около един процент увеличение на посетителите с цел културно-исторически туризъм. 

"На европейско ниво също се отчита повишен интерес към културно-историческия туризъм", коментира Модева.

"14 процента от туристите посочват, че пътуват с такава цел, а също толкова заявяват интерес към градски разходки. Към 4 процента са туристите, които проявяват интерес към винения и кулинарния туризъм. Така общият дял на тези форми на туризъм достига около 32 процента", посочи тя.

В световен мащаб делът на туристите, които проявяват интерес към културен туризъм, варира между 14 и 20 процента, в България все още няма отделна статистика за културния туризъм, поради което той се измерва чрез посещенията на културно-исторически обекти, общини с концентрация на културни ценности и музеи.

"Посещенията в българските музеи надхвърлят 7,9 милиона души. България е на трето място в Европа след Италия и Гърция по брой недвижими културни ценности – около 40 000", припомни Модева.

"Целта е да се повиши качеството на туристическия продукт и да се промени представата за България като евтина сезонна дестинация. Страната има потенциал да привлича туристи през цялата година, а ключово значение има начинът, по който се представят нейната история, култура и традиции. „Като място, където можем да посрещнем туристите с един разказ за нашата история, култура и традиции, които са на повече от 8000 години“, подчерта Модева.

Основните фактори за развитието на сектора са свързаността, достъпността, създаването на нов туристически продукт или представянето му по нов начин, както и ефективният маркетинг и реклама на целевите пазари.

Велико Търново е домакин на 21-вото Международно изложение „Културен туризъм“, което се провежда от днес до 9 октомври в залите на Бизнесцентър Велико Търново. Изложението е създадено по инициатива на община Велико Търново и се провежда съвместно с Министерството на туризма и с подкрепата на Министерството на културата на Република България. Събитието е част от Годишната програма за национална туристическа реклама.

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