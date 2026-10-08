Без пчели, но с интернет и телевизия: "Пчелин" се оказа туристическа вила

Постройки, представяни като пчелини в Природен парк "Странджа", се използват за туристическо настаняване срещу около 120 евро на вечер. Това е установено при съвместни проверки на обекти край водопада Докузак, в землището на село Стоилово, община Малко Търново.

Обектът, рекламиран в интернет като "Вила Докузак", се намира в защитена територия, която попада и в екологичната мрежа "Натура 2000".

Въпреки че постройките са представяни като съоръжения за пчеларство, проверяващите установили, че те са оборудвани за туристическо настаняване. Разполагат с електричество, интернет, кабелна или сателитна телевизия и обзавеждане, характерно за ваканционни имоти.

За нуждите на гостите се използвала и вода директно от естествен извор в защитената територия.

Проверката установила още, че лицето, посочено като собственик на пчелина, не фигурира като регистриран собственик в съответната система. Не са открити и данни за наличие на пчелни семейства.

Сградите не са нанесени в кадастралната карта, като част от тях са разположени върху държавни горски територии с отдавна изтекли разрешителни за временни стопански постройки. Други са изградени без необходимите строителни книжа и без промяна на предназначението на земята.

Според информацията от проверките лицата, които стопанисват вилата и на чиито имена са били регистрирани обектите като пчелини, са служители на Община Малко Търново.

Постройките се предлагали за краткосрочно настаняване чрез интернет платформи и социални мрежи, като посочваната цена била около 120 евро на нощувка.

Още през 2022 г. е било установено, че изграждането на подобни постройки в съответните имоти противоречи на разпоредбите на Закона за горите.

Тогава Община Малко Търново е била официално уведомена за констатираното незаконно строителство и за необходимостта да предприеме действия в рамките на правомощията си.

Според оповестената информация до момента не са предприети действия по отношение на постройките, въпреки установените нарушения.

Случаят повдига въпроси както за контрола върху строителството в защитените територии, така и за реакцията на местната администрация след получените още преди четири години сигнали.