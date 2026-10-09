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Бивш прокурор от Монтана отива на съд с 2,47 промила алкохол

Бивш прокурор от Монтана отива на съд с 2,47 промила алкохол
БТА

Според обвинението магистратът навлязъл в насрещната лента и се ударил в друг автомобил, след като предната вечер употребил алкохол

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бивш прокурор от Районната прокуратура - Монтана за управление на автомобил с 2,47 промила алкохол в кръвта.

Според обвинителния акт към 6 ноември 2025 г. мъжът е заемал длъжността прокурор в Районната прокуратура - Монтана, където работел от 2006 г. Към настоящия момент той вече не е прокурор.

По данни на прокуратурата вечерта на 5 ноември обвиняемият употребил неустановено количество алкохол, а на следващата сутрин се качил зад волана.

Докато шофирал, той се движел с несъобразена с пътните условия скорост, навлязъл в насрещната лента и последвал страничен удар с движещ се срещу него автомобил.

На мястото пристигнали полицейски екип и спешна помощ. След съгласие на мъжа били взети проби за наличие на алкохол и наркотични вещества.

Физикохимическата и токсикологичната експертиза установила концентрация от 2,47 промила етилов алкохол в кръвта му.

Досъдебното производство е образувано още на 6 ноември 2025 г. от ОДМВР - Монтана, като първоначално е било под ръководството на Районната прокуратура в града. Месец по-късно материалите са поети от Софийската градска прокуратура, а разследването е възложено на следовател.

Обвинението е за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол над 1,2 промила.

Предстои Софийският градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.

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