Новини
Търси
Подкаст
Общество

Икономисти: Всеки трети българин спестява

Икономисти: Всеки трети българин спестява

Шестима от всеки 10 нямат пари за „черни дни”

Все повече българи успяват да спестяват, въпреки това обаче усещането за обедняване се увеличава. Същевременно шестима от всеки десетима у нас нямат спестявания за непредвидени ситуации. Това посочиха икономистът Георги Захариев и главният инвестиционен стратег Иван Димитров пред НОВА Нюз.

По думите на Захариев за последните три години делът на българите, които спестяват, се е увеличил от 22 на 30%. 

Делът на хората, които определят финансовото си състояние като по-ниско, е нараснал от 38% през 2024 г. до 49% през 2026 г.

Иван Димитров определи като изненадващ факта, че навлизането на дигиталните устройства и по-лесният достъп до финансовите пазари не са довели до значително увеличение на инвестирането сред българите.

Той подчерта, че трябва да се прави ясна разлика между спестяване и инвестиране.

При спестяването човек заделя средства, които да използва при необходимост, докато при инвестирането целта е парите да носят доходност", обясни експертът.

Още по темата

Спестяванията на българите в банките надхвърлиха 56 млрд. евро

Спестяванията на българите в банките надхвърлиха 56 млрд. евро

Три инвестиционни стратегии за пенсионните спестявания от 2027 г.

Три инвестиционни стратегии за пенсионните спестявания от 2027 г.

Втората пенсия с нови правила: 4,5 млн. души ще избират как да се инвестират спестяванията им

Втората пенсия с нови правила: 4,5 млн. души ще избират как да се инвестират спестяванията им

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Водещи

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 10 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 12 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 22 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 35 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 49 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 58 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час