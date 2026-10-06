Икономисти: Всеки трети българин спестява
Шестима от всеки 10 нямат пари за „черни дни”
Все повече българи успяват да спестяват, въпреки това обаче усещането за обедняване се увеличава. Същевременно шестима от всеки десетима у нас нямат спестявания за непредвидени ситуации. Това посочиха икономистът Георги Захариев и главният инвестиционен стратег Иван Димитров пред НОВА Нюз.
По думите на Захариев за последните три години делът на българите, които спестяват, се е увеличил от 22 на 30%.
Делът на хората, които определят финансовото си състояние като по-ниско, е нараснал от 38% през 2024 г. до 49% през 2026 г.
Иван Димитров определи като изненадващ факта, че навлизането на дигиталните устройства и по-лесният достъп до финансовите пазари не са довели до значително увеличение на инвестирането сред българите.
Той подчерта, че трябва да се прави ясна разлика между спестяване и инвестиране.
„При спестяването човек заделя средства, които да използва при необходимост, докато при инвестирането целта е парите да носят доходност", обясни експертът.