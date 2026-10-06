Икономисти: Всеки трети българин спестява

Все повече българи успяват да спестяват, въпреки това обаче усещането за обедняване се увеличава. Същевременно шестима от всеки десетима у нас нямат спестявания за непредвидени ситуации. Това посочиха икономистът Георги Захариев и главният инвестиционен стратег Иван Димитров пред НОВА Нюз.

По думите на Захариев за последните три години делът на българите, които спестяват, се е увеличил от 22 на 30%.

Делът на хората, които определят финансовото си състояние като по-ниско, е нараснал от 38% през 2024 г. до 49% през 2026 г.

Иван Димитров определи като изненадващ факта, че навлизането на дигиталните устройства и по-лесният достъп до финансовите пазари не са довели до значително увеличение на инвестирането сред българите.

Той подчерта, че трябва да се прави ясна разлика между спестяване и инвестиране.

„При спестяването човек заделя средства, които да използва при необходимост, докато при инвестирането целта е парите да носят доходност", обясни експертът.