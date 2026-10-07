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Ива Петрова: Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон

Ива Петрова: Енергийните съоръжения са в готовност за зимния сезон
БТА

„Булгаргаз“ има осигурени количества природен газ за зимния сезон", посочи енергийният министър

В готовност за зимния сезон са енергийните съоръжения, съобщи днес министърът на енергетиката Ива Петрова пред парламентарната ресорна комисия в отговор на депутатски въпрос.

Тя добави, че се изпълняват нормативните задължения и където е необходимо, са формирани и щабове за действия при кризисни и аварийни ситуации. 

Булгаргаз“ има осигурени количества природен газ за зимния сезон", допълни Ива Петрова.

По думите ѝ нагнетяването в подземното газово хранилище „Чирен“ дава гаранции за осигуряването на нужните количества за зимните месеци, предава БТА.

"Все още се извършват част от дейностите по ремонта на топлопреносната мрежа на София, но имаме уверения от „Топлофикация-София“, че при старта на отоплителния сезон тя ще е в готовност", каза Петрова. 

Тя доабви, че продължават проблемите с дружеството заради задълженията му към „Булгаргаз“ и Българския енергиен холдинг. 

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