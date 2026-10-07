Общинските съветници от ДБ предлагат част от улица до руското посолство да носи името на Политковская

Общинските съветници от „Демократична България“ (ДБ) предлагат част от улица „Латинка“, близо до руското посолство, да бъде преименувана на името на руската разследваща журналистка Анна Политковская, съобщиха от пресцентъра на Столичния общински съвет.

Журналистката бе убита преди 20 години.

Предложението е част от внесен доклад до Столичния общински съвет, който е подкрепен от съветници от различни политически групи, допълниха от групата на ДБ. Предстои той да бъде разгледан и гласуван на следващото заседание на съвета в началото на ноември.

Предлага се името на Анна Политковская да носи частта от улица „Латинка“ между улиците „Никола Мирчев“ и „Незабравка“.

„Анна Политковская е един от последните смели и способни разследващи журналисти в Русия. Убийството ѝ навръх рождения ден на Путин напомня убийството на Георги Марков навръх рождения ден на Тодор Живков“, заяви общинският съветник Бойко Димитров от „Да, България“, цитиран в съобщението.

По думите му убийството на Политковская е първото от серията убийства на „най-ярките гласове срещу едноличната власт на Путин“, като посочи Борис Немцов и Алексей Навални. Според Димитров имената на улиците и площадите около руското посолство трябва да напомнят за престъпленията на руския президент.

„Смелостта да се изправиш срещу диктатурата винаги струва много - понякога дори живота. Анна Политковская плати най-високата цена, защото избра да говори истината“, каза Бонка Василева от ДСБ. По думите ѝ паметта за хората, които са се изправили срещу насилието и беззаконието, е „нашият отказ да приемем страха за норма“.

Анна Политковская е родена на 30 август 1958 г. Работила е във вестник „Новая газета“. Известна е с публикациите си, които отразяват войните в Чечения (11 декември 1994 – 31 август 1996 г. и от 1 октомври 1999 г.) и критикуват нарушенията на човешките права в Русия. Авторка е на книгите „Пътешествие в ада. Чеченски дневник“ и „Втора чеченска“.