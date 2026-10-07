ЕК влиза във финалната фаза на плащанията по ПВУ, България остава с блокирани средства

Европейската комисия навлиза във финалната фаза на оценката на плащанията по Механизма за възстановяване и устойчивост, след като изпълнението му приключи на 31 август 2026 г.

От старта на механизма през 2021 г. досега са изплатени 450 млрд. евро, което представлява 79% от общия му финансов ресурс. Към 1 октомври Комисията е обработила 163 искания за плащане от държавите членки, свързани с изпълнението на 4082 от общо 5981 етапа и цели в националните планове.

Всички държави членки са внесли окончателните си искания за плащане до 30 септември. В момента Комисията оценява 32 искания на обща стойност 123 млрд. евро, а крайният срок за извършване на плащанията е 31 декември 2026 г.

България остава сред държавите, при които част от средствата са обвързани с допълнително изпълнение на заложени етапи. Последното решение за спиране засяга 118,4 млн. евро и три етапа и цели. За един от тях ограничението вече е отменено, а за останалите два продължава шестмесечният срок за коригиращи действия.

В същото време Европейската комисия отчита и напредък на България в няколко направления. Сред посочените реформи са мерки в борбата с корупцията, създаването на нов антикорупционен орган, механизъм за независимо разследване на главния прокурор, както и промени, свързани със защитата на подаващите сигнали, лобирането и интегритета в държавната администрация.

България е сред държавите, които имат видим принос и в ускоряването на зелените инвестиции. Заедно с Полша, Чехия и Австрия страната формира около половината от изпълнените етапи и цели в областта на възобновяемата енергия и електропреносните мрежи през последната отчетна година.

Финалната оценка на Комисията ще определи каква част от оставащите средства по националните планове ще бъдат окончателно изплатени до края на 2026 г.