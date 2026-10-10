Новини
Търси
Подкаст
Общество

Къде с децата днес след 13 часа: златна треска, морски експерименти и Алиса очакват малчуганите в София

Къде с децата днес след 13 часа: златна треска, морски експерименти и Алиса очакват малчуганите в София

Следобедната програма на 10 октомври предлага научни демонстрации, скъпоценни камъни, приказки, куклен театър и занимания, подходящи и за петгодишни деца

Ако съботната сутрин вече е отминала, денят далеч не е загубен. След 13 часа София предлага няколко интересни възможности за семейства с малки деца – от експерименти с вода и морски приключения до търсене на злато и среща с Алиса, Белия заек и чудатите обитатели на приказната страна.

Времето днес остава необичайно топло за октомври – температурите ще достигнат около 24–26 градуса. В ранния следобед обаче са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици, затова най-сигурният избор са заниманията на закрито.

„Музейко“ превръща децата във водни детективи

Една от най-подходящите следобедни програми за петгодишни деца започва в „Музейко“ в 14:30 часа. В демонстрацията „Водни детективи“ малчуганите ще проверят защо някои предмети потъват, а други остават на повърхността, и как огромните и тежки кораби успяват да плават.

Заниманието е подходящо за деца над две години и продължава около 15 минути, но може да бъде съчетано с разглеждане на останалите интерактивни зони.

В 16:00 часа започват „Приказки с Музейко“, в които науката се преплита с истории за природата, Космоса и животните. Това е друго добро предложение за петгодишните.

Планетариумът предлага кратки пътешествия из Слънчевата система в 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30 часа. Програмата е препоръчана за деца над шест години, но любознателно петгодишно дете също може да я възприеме с помощта на родител. Местата са само 13 и е необходима предварителна регистрация.

За по-големите деца между 14:00 и 16:00 часа има работилница за изработване на модели на катамарани, а в 15:00 и 17:00 часа – експеримент, който показва как възникват морските течения.

Злато в речния пясък и минерали от цял свят

От 14:30 до 17:00 часа в Националния музей „Земята и хората“ продължава детското занимание „Треска за злато“. Децата ще видят как се промива злато от речен пясък и ще разгледат под лупа малките цветни минерали, които обикновено остават невидими за човешкото око.

Заниманието официално е предназначено за деца над шест години. Ако детето е на пет, може да разгледа изложението с родител, а за участие в демонстрацията е добре да бъде попитан екипът на музея.

Тази събота музеят е домакин на 34-тото Софийско изложение на минерали, скъпоценни камъни и фосили. Посетителите могат да видят редки образци от България, Африка, Азия, Австралия и Америка, вкаменелости, обработени камъни, авторски бижута и природни форми.

Музеят работи до 19:00 часа, като последните посетители се допускат в 18:30 часа. Дори без участие в „Треска за злато“, изложението е цветно, достъпно и достатъчно интересно за малко дете.

Алиса и Белият заек излизат на сцената в 17 часа

В 17:00 часа в салона на Столичния куклен театър на ул. „Гурко“ №14 започва „Алиса в Страната на чудесата“.

Спектакълът е предназначен за деца над пет години и продължава 55 минути. Познатата история отвежда зрителите след Белия заек в свят на странни правила, необичайни герои и неочаквани приключения.

Това е най-доброто театрално предложение за късния следобед, но е добре наличието на билети да бъде проверено предварително.

Наука и приказки в „Сердика център“

В „Сердика център“ продължават „Дните на науката и приказките“ – семейно събитие, което съчетава образователни активности с любими истории и герои.

То е удобен избор за родители, които искат занимание на закрито, възможност за хапване и свободен режим без строг театрален час. Отделните активности са разпределени в различни часови интервали, затова програмата трябва да се провери на място.

Разходка около НДК и игра на открито

Ако времето остане сухо, семействата могат да посетят изложбата „Имам право да играя“ в градината при „Кино Кабана“ до НДК. Тя представя играта не само като забавление, а като важна част от ученето, общуването и развитието на детското въображение.

Изложбата може лесно да бъде комбинирана с посещението на музея „Земята и хората“, защото двете места се намират близо едно до друго.

Най-добрият маршрут след 13 часа

За петгодишно дете най-балансираният план е „Музейко“ около 14:00 часа, демонстрацията „Водни детективи“ в 14:30, свободна игра и „Приказки с Музейко“ в 16:00 часа.

Ако предпочитате театър, изберете изложението на минерали около 14:30 часа, ранна вечеря или следобедна закуска и „Алиса в Страната на чудесата“ от 17:00 часа.

Днешният следобед може да започне с въпроса защо корабите не потъват, да премине през речен пясък със златни частици и да завърши там, където всяко истинско приключение започва – след Белия заек.

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

Катастрофа затруднява движението по АМ „Тракия“ към София

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

ЦИК: Машините за гласуване нямат интернет и не могат да бъдат манипулирани отвън

Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Кандидат за ВСС: Главният прокурор трябва да бъде човек с висок морал

Водещи

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Ботев Пловдив удари Славия в мача за Илиян Филипов

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

Бърнам и Зеленски обсъдиха засилване на натиска върху Русия

  • Преди 12 минути
Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

Тръмп преглътна гордостта си пред Путин за шепа дизел: шумна сделка, която стига на Америка за 4 дни

  • Преди 32 минути
Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

Барселона с осма поредна победа в Ла Лига

  • Преди 34 минути
Най-важното от България на 10.10.2026 г.

Най-важното от България на 10.10.2026 г.

  • Преди 42 минути
Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

  • Преди 51 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който паузата разкрива истинското желание

  • Преди 57 минути
Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

Тръмп: Време е Украйна да има нов президент

  • Преди 1 час
Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

Велислава Петрова: Военните действия в Черно море създават риск за България

  • Преди 1 час
Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

Българското правителство се отърси от излишната емоция и поставя ясни условия пред Скопие

  • Преди 1 час
Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Интер продължава наказателната си акция в Серия А

  • Преди 1 час
Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

Сърбия отказа достъп на български историк заради „заплаха за националната сигурност“

  • Преди 2 часа
Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

Ботев Пд и Славия почетоха Илиян Филипов с траурна церемония

  • Преди 2 часа
Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

Йотова: Надяваме се цените на дизела да се понижат след договорката между Путин и Тръмп

  • Преди 2 часа
„Желeзничарското" дерби остана без победител

„Желeзничарското" дерби остана без победител

  • Преди 2 часа