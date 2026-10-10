Къде с децата днес след 13 часа: златна треска, морски експерименти и Алиса очакват малчуганите в София

Ако съботната сутрин вече е отминала, денят далеч не е загубен. След 13 часа София предлага няколко интересни възможности за семейства с малки деца – от експерименти с вода и морски приключения до търсене на злато и среща с Алиса, Белия заек и чудатите обитатели на приказната страна.

Времето днес остава необичайно топло за октомври – температурите ще достигнат около 24–26 градуса. В ранния следобед обаче са възможни краткотрайни превалявания и гръмотевици, затова най-сигурният избор са заниманията на закрито.

„Музейко“ превръща децата във водни детективи

Една от най-подходящите следобедни програми за петгодишни деца започва в „Музейко“ в 14:30 часа. В демонстрацията „Водни детективи“ малчуганите ще проверят защо някои предмети потъват, а други остават на повърхността, и как огромните и тежки кораби успяват да плават.

Заниманието е подходящо за деца над две години и продължава около 15 минути, но може да бъде съчетано с разглеждане на останалите интерактивни зони.

В 16:00 часа започват „Приказки с Музейко“, в които науката се преплита с истории за природата, Космоса и животните. Това е друго добро предложение за петгодишните.

Планетариумът предлага кратки пътешествия из Слънчевата система в 14:30, 15:30, 16:30 и 17:30 часа. Програмата е препоръчана за деца над шест години, но любознателно петгодишно дете също може да я възприеме с помощта на родител. Местата са само 13 и е необходима предварителна регистрация.

За по-големите деца между 14:00 и 16:00 часа има работилница за изработване на модели на катамарани, а в 15:00 и 17:00 часа – експеримент, който показва как възникват морските течения.

Злато в речния пясък и минерали от цял свят

От 14:30 до 17:00 часа в Националния музей „Земята и хората“ продължава детското занимание „Треска за злато“. Децата ще видят как се промива злато от речен пясък и ще разгледат под лупа малките цветни минерали, които обикновено остават невидими за човешкото око.

Заниманието официално е предназначено за деца над шест години. Ако детето е на пет, може да разгледа изложението с родител, а за участие в демонстрацията е добре да бъде попитан екипът на музея.

Тази събота музеят е домакин на 34-тото Софийско изложение на минерали, скъпоценни камъни и фосили. Посетителите могат да видят редки образци от България, Африка, Азия, Австралия и Америка, вкаменелости, обработени камъни, авторски бижута и природни форми.

Музеят работи до 19:00 часа, като последните посетители се допускат в 18:30 часа. Дори без участие в „Треска за злато“, изложението е цветно, достъпно и достатъчно интересно за малко дете.

Алиса и Белият заек излизат на сцената в 17 часа

В 17:00 часа в салона на Столичния куклен театър на ул. „Гурко“ №14 започва „Алиса в Страната на чудесата“.

Спектакълът е предназначен за деца над пет години и продължава 55 минути. Познатата история отвежда зрителите след Белия заек в свят на странни правила, необичайни герои и неочаквани приключения.

Това е най-доброто театрално предложение за късния следобед, но е добре наличието на билети да бъде проверено предварително.

Наука и приказки в „Сердика център“

В „Сердика център“ продължават „Дните на науката и приказките“ – семейно събитие, което съчетава образователни активности с любими истории и герои.

То е удобен избор за родители, които искат занимание на закрито, възможност за хапване и свободен режим без строг театрален час. Отделните активности са разпределени в различни часови интервали, затова програмата трябва да се провери на място.

Разходка около НДК и игра на открито

Ако времето остане сухо, семействата могат да посетят изложбата „Имам право да играя“ в градината при „Кино Кабана“ до НДК. Тя представя играта не само като забавление, а като важна част от ученето, общуването и развитието на детското въображение.

Изложбата може лесно да бъде комбинирана с посещението на музея „Земята и хората“, защото двете места се намират близо едно до друго.

Най-добрият маршрут след 13 часа

За петгодишно дете най-балансираният план е „Музейко“ около 14:00 часа, демонстрацията „Водни детективи“ в 14:30, свободна игра и „Приказки с Музейко“ в 16:00 часа.

Ако предпочитате театър, изберете изложението на минерали около 14:30 часа, ранна вечеря или следобедна закуска и „Алиса в Страната на чудесата“ от 17:00 часа.

Днешният следобед може да започне с въпроса защо корабите не потъват, да премине през речен пясък със златни частици и да завърши там, където всяко истинско приключение започва – след Белия заек.