Кой има имен ден днес - 6 октомври

На 6 октомври 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Том, Томас, Томчо, Томил, Томислав, Томана, Томка, Томая и производните им.

Тома е един от апостолите на Исус Христос. Наричали го Близнака (Тома означава близнак на арамейски), тъй като според една от версиите много приличал на Христос.

В евангелските истории апостол Тома присъства с разказа за „Уверението Томово“. В него се разказва как Тома не повярвал на разказите за възкресението Христово, докато не видял със собствените си очи раните от гвоздеите и от пробитото копие в ребрата Христови. Изразът Тома Неверни е станал нарицателен за недоверчив човек.