Мъж е в критично състояние след падане от АТВ в Бургаско.

Инцидентът е станал днес по обед край село Кошарица, община Несебър.

Пострадалият е настанен в отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас с тежки наранявания и с опасност за живота, предаде БТА.

Мъжът бе транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до лечебното заведение.