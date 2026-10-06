Мъж е в критично състояние след падане от АТВ в Бургаско
Мъжът е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер
Мъж е в критично състояние след падане от АТВ в Бургаско.
Инцидентът е станал днес по обед край село Кошарица, община Несебър.
Пострадалият е настанен в отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) Бургас с тежки наранявания и с опасност за живота, предаде БТА.
Мъжът бе транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до лечебното заведение.