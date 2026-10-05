Пиян и без нужната категория: АТВ се вряза във фонтан в Горна Оряховица

Зрелищна катастрофа е станала в Горна Оряховица, след като АТВ се е забило с висока скорост във фонтан в парк „Детски кът“. Инцидентът е станал около 00:20 ч. на 3 октомври.

При удара са пострадали водачът и жената, пътувала зад него. Те са откарани за преглед в болница, като са получили различни травми. Пробата с дрегер показала 1,99 промила алкохол в издишания въздух. Установено е още, че водачът има книжка, но не притежава необходимата категория за управление на АТВ.

"Завариха двама пострадали, единият от които е водачът на въпросното АТВ. Същият е тестван с техническо средство - дрегер, като е отчетено наличие на 1,99 промила алкохол в издишания въздух“, каза пред НОВА ТВ началникът на "Пътен контрол" РУ-Горна Оряховица старши инспектор Георги Георгиев.

Полицията е установила и предишни нарушения на мъжа, включително случаи на шофиране без правоспособност и употреба на алкохол.

АТВ-то е иззето. Водачът ще бъде санкциониран за шофиране в нетрезво състояние, неправоспособност и движение на забранено място.

От община Горна Оряховица също ще търсят правата си за нанесените материални щети - сред които са повреди по фонтана и чешмата в парка.

Според общинските наредби може да бъде наложена и финансова санкция - до 255 евро за физическо лице и до 2550 евро за юридическо лице.