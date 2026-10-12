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Над 3,9 млн. евро са отпуснати за проекти по програма „Околна среда“ 2021–2027

Над 3,9 млн. евро са отпуснати за проекти по програма „Околна среда“ 2021–2027
БТА

Средствата са насочени към проекти за управление на водите и отпадъците, опазване на биоразнообразието

21 плащания на стойност 3 901 597,75 евро са извършени по програма „Околна среда“ (ПОС) 2021–2027 г. през изминалата седмица.

Средствата са насочени към проекти за управление на водите и отпадъците, опазване на биоразнообразието, превенция на риска от наводнения, подобряване качеството на въздуха и техническа помощ за управлението и изпълнението на програмата. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) на сайта си. 

Най-голям обем от разплатените средства (1 440 114,35 евро) е по приоритет „Отпадъци“, където са извършени седем плащания. По процедурата за рекултивация на регионални депа и клетки на регионални депа за битови отпадъци са извършени две междинни плащания към общините Хасково и Търговище на обща стойност 365 583,74 евро. По процедурите за изграждане, разширяване и надграждане на общински и регионални системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци са извършени общо пет плащания. Те включват авансово плащане към община Силистра на стойност 612 431,38 евро, междинно плащане към община Омуртаг за 235 367,40 евро, както и три междинни плащания към общините Тервел, Добрич и Червен бряг на обща стойност 226 731,83 евро.

По приоритет „Води“ има едно авансово плащане на стойност 148 161,18 евро по процедурата за подкрепа на актуализирането на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район за периода 2028–2033 г. Бенефициент е Басейнова дирекция „Черноморски район“ - Варна. Средствата ще подпомогнат дейности по събиране и анализ на данни, проучвания и оценки, актуализация на методики и планиране на мерки за постигане и поддържане на добро състояние на водите.

По приоритет „Биологично разнообразие“ са извършени пет плащания на обща стойност 292 435,70 евро. Две междинни плащания (109 347,42 евро) са по процедурата за изпълнение на мерки от Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000. Бенефициенти са Югоизточно държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие.

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