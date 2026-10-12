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Оранжев и жълт код за силни валежи утре

Оранжев и жълт код за силни валежи утре
Pixabay

В Източна и Югоизточна България има обявен оранжев код

Оранжев и жълт код за значителни валежи е обявен за голяма част от страната.

Най-сериозна ще е ситуацията в Източна и Югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен - оранжев код.

Жълт код е в сила за райони в Северна и Централна България, както и за части от Южна България. Без предупреждения остават предимно общини в Югозападна България, съобщават от НИМХ.

Оранжевият код обхваща общини в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони се очакват значителни количества дъжд, като на места валежите ще бъдат интензивни.

Жълт код е в сила за общини в областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище, Силистра, Добрич, Шумен, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково, София-град, София-област, Перник и Кюстендил.

През нощта облачността ще се задържи над цялата страна, а дъжд ще вали в повечето райони. Най-големи количества се очакват в Централна България. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а в София - около 9 градуса.

Времето ще остане предимно облачно и дъждовно. В Централна и Източна България на места валежите ще се усилват и ще бъдат значителни по количество. В югозападните райони обаче постепенно ще отслабват и ще спират.

Вятърът ще бъде от север, умерен, а в източната половина на страната временно ще се усилва. Температурите няма да се променят съществено през деня. Максималните стойности ще достигат между 10 и 15 градуса, като в столицата се очакват около 11 градуса.

В планинските райони ще бъде облачно, ветровито и с валежи. Под 1700 метра ще вали дъжд, а над тази височина се очаква сняг.

По-съществени количества валежи се прогнозират в Централния Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Температурите ще бъдат около 6 градуса на 1200 метра височина и около 1 градус на 2000 метра. По крайбрежието облачното и дъждовно време ще продължи през целия ден. Следобед на места се очакват значителни валежи, придружени от умерен до временно силен северен вятър.

Максималните температури по Черноморието ще бъдат между 15 и 17 градуса. Морската вода остава сравнително топла - между 20 и 21 градуса, а вълнението ще бъде около 2–3 бала. Атмосферното налягане ще продължи да се повишава и ще достигне стойности над обичайните за октомври.

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