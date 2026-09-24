Небето на 24 септември: Жълт код за слани в 7 области, следобед до 24 градуса

Четвъртък, 24 септември, започва с най-ниските температури от началото на есента и първи по-сериозни условия за слана, но през деня времето ще се стабилизира. Над по-голямата част от България ще бъде предимно слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, а максималните температури ще достигнат между 19° и 24°.

Жълт код за ниски температури и слана

НИМХ е обявил жълт код за ниски минимални температури и повишена вероятност за слана в седем области – София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян.

В засегнатите райони температурите тази сутрин са между 1° и 6°, като в отделни котловини и високи полета има условия за образуване на слана.

В останалата част от страната минималните температури са предимно между 5° и 10°, а по Черноморието – 11°–13°. На места в Западна и Централна България термометрите падат до 1°–3°.

След студеното утро – повече слънце

През деня ще преобладава слънчево време. Около и след пладне ще има временни увеличения на облачността.

Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-северозапад.

Максималните температури ще се повишат до 19°–24°. Атмосферното налягане остава малко по-високо от средното за септември и няма да се променя съществено.

София – около 20 градуса след студено утро

В столицата тази сутрин е около 5°, а предупреждението за ниски температури и възможна слана е в сила и за София-град.

През деня ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността следобед. Максималната температура ще достигне около 20°.

По Черноморието – слънчево и до 23 градуса

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, а следобед облачността временно ще се увеличи.

Ще духа до умерен северозападен вятър, който по-късно ще се ориентира от югоизток-юг.

Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°, температурата на морската вода – 22°–24°, а вълнението – 2–3 бала.

В планините – слънце, локален дъжд и сняг по най-високите върхове

В планините ще преобладава слънчево време. Следобед над масивите в Югозападна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще превали.

По най-високите върхове валежите могат да бъдат от сняг.

Ще духа слаб вятър от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 4°.

От петък започва нова валежна обстановка

През нощта срещу петък, 25 септември, облачността ще се увеличи. В петък и събота времето ще бъде предимно облачно.

В петък валежи се очакват на много места в Западна България, а в събота дъждът ще обхване и други райони на страната. Повишава се вероятността на отделни места валежите временно да бъдат интензивни и значителни по количество.

Ще остане хладно – минималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, а максималните между 16° и 21°. Само в петък в крайните югоизточни райони ще бъде по-топло, до около 25°.

24 септември ще бъде кратка пауза между две по-неустойчиви обстановки – студено утро със слани на запад, последвано от слънчев и сравнително приятен ден, преди облаците и дъждовете отново да се върнат в петък.