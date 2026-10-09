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Община Панагюрище е домакин на международна среща по европроекта TANDEM

Община Панагюрище е домакин на международна среща по европроекта TANDEM

Проектът ще бъде реализиран в периода 1 октомври 2026 г. – 30 септември 2027 г.

Панагюрище е домакин на първата международна среща по проект TANDEM – „Градове и демокрация – Възраждане на местното наследство чрез демокрация на участието“, съобщават от Общината.

Срещата се провежда от 9 до 11 октомври. 

Проектът е финансиран от Европейския съюз по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV) в рамките на поканата за представяне на предложения за побратимяване на градове (Town Twinning).

Водещ партньор по проекта е Община Балатонфюзфьо – Унгария, а партньори са Община Панагюрище, Община Шмигел – Полша, Община Велки Цетин – Словакия, Асоциация „Про Мишка“ – Румъния.

Проектът ще бъде реализиран в периода 1 октомври 2026 г. – 30 септември 2027 г. и поставя в центъра на внимание културното наследство като възможност за изграждане на по-активни, свързани и ангажирани местни общности. Чрез инициативата се цели насърчаване на местните власти, културните и образователните институции, организациите на гражданското общество и гражданите да работят заедно при вземането на решения, свързани с културното наследство и развитието на местната общност.

Официалното откриване на срещата е днес - 9 октомври в Панагюрище. На него ще бъдат представени партньорските общини, основните цели на проекта и предстоящата професионална програма. В рамките на кръгла маса с местни лидери ще бъде обсъдена ролята на културното наследство в демократичното развитие на местните общности.

Програмата съчетава професионален обмен с възможност гостите от партньорските държави да се запознаят с културния живот и наследството на Панагюрище.

Следващата среща ще се проведе в Балатонфюзфьо, Унгария, от 4 до 6 юни 2027 г.. Срещата ще бъде посветена на сътрудничеството между поколенията, съвместното създаване в общността и изпробването на иновативни методи за гражданско участие.

Заключителната международна среща ще бъде в Шмигел, Полша, от 27 до 29 август 2027 г. Тя ще постави акцент върху обобщаването на резултатите, укрепването на дългосрочното партньорство и подготовката на Харта за участие в опазването на културното наследство.

Чрез TANDEM пет европейски партньори си поставят обща цел – да покажат, че опазването на културното наследство не е само отговорност на институциите, а споделена кауза на цялата общност.

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