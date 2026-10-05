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Шофьорите в Бургас работят извънредно заради недостиг на кадри

Шофьорите в Бургас работят извънредно заради недостиг на кадри
Снимка: БНТ

Дружеството продължава да набира служители, за да намали натоварването върху персонала

Недостиг на шофьори и сервизни специалисти затруднява работата на общинския превозвач „Бургасбус“. Всички линии на градския транспорт се обслужват, но в месеците с повече почивни дни това изисква извънреден труд от настоящия персонал, обясни управителят на дружеството инж. Петко Драгнев.

Въпреки модерния автопарк, който включва и електробуси, привличането на нови служители остава предизвикателство.

Нашият график в момента е напълно обезпечен. Наистина, с цената на извънреден труд в месеците, в които има много почивни дни – около Великден, около септември месец, знаете, два национални празника, декември месец – тогава наистина се получава така, че шофьорите работят допълнително по няколко дни. Но като цяло в момента се справяме с наличния персонал“, заяви Драгнев.

Според него основните причини за кадровия недостиг са голямата отговорност, работното време и недостатъчното заплащане в сектора.

Първо, работата е много отговорна. Да возиш 50-100 човека винаги е голямо напрежение. Отделно това работно време изисква в 4 часа сутринта да е на работа първата смяна, в 24 часа приключва втората смяна. Заплащането винаги така или иначе в градския транспорт не достига“, посочи той.

Тези фактори ограничават интереса към професията въпреки усилията на дружеството да осигурява добри условия на труд. Особено трудно е привличането на по-млади шофьори, част от които според управителя предпочитат сивия сектор заради възможността да получават повече пари непосредствено.

По-младите шофьори ги блазни така нареченият сив сектор, защото осигуровките там не се изплащат в пълен размер и могат да получат кеш малко повече пари“, коментира Драгнев.

В дружеството кандидатстват и хора на възраст между 45 и 50 години. Има и млади служители, които избират професията и се справят добре, допълни той.

Освен шофьори „Бургасбус“ търси механици и електротехници за сервизната си база.

„Пазарът на труда е динамичен и при нас, и в цялата страна, така че ние търсим служители както в сервиза, така и на волана. Пак казвам, на този етап се справяме с наши сили, без да привличаме чужди граждани“, обясни управителят.

Към момента кадровият недостиг не води до промени в разписанията. На въпрос дали липсата на шофьори се отразява върху обслужването на линиите, Драгнев отговори: „Не. На 100% всеки ден всички маршрути се изпълняват, изключая ако има авариен ремонт в движението.“

Дружеството продължава да набира служители, за да намали натоварването върху настоящия персонал и да осигури устойчиво обслужване на градския транспорт в Бургас.

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