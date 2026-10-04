В Русе събират средства за ремонт на 150-годишна черква

Църковното настоятелство при 150-годишния храм "Свети Николай Чудотворец" в Русе призовава русенци и всички приятели на църквата да подкрепят ремонта и обновлението на един от духовните символи на града. Това съобщи председателят на настоятелството отец Георги Георгиев.

Началото на благотворителната кампания бе поставено в края на миналата година.

"Благодарение на даренията на добри хора вече направихме важни крачки към ремонта на покрива на храма. Събраните средства ни позволиха да сключим договор със строител, да закупим необходимите керемиди и дървен материал, както и да започнем изготвянето на проект за ремонтните дейности", обясни отец Георги.

Той обясни, че храмът е паметник на културата и за ремонта на външната му част е необходимо съгласуване и разрешение от Министерството на културата.

"Процедурата изисква време и докато очакваме необходимите разрешения, не искаме наличните дарени средства да се обезценяват. Затова с решение на Църковното настоятелство ще насочим наличните 24 403 евро към вътрешния ремонт на храма", каза свещеникът.

Предстои изграждане на газово подово отопление, полагане на замазка, поставяне на нова мраморна настилка, изграждане на нови свещници и изработване и обзавеждане от дъбов масив.

Отец Георги информира, че за осъществяването на тези дейности са необходими общо 58 000 евро.