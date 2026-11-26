Арда излезе с официална позиция във връзка с указанията, които дадоха от Българския футболен съюз към клуба във връзка с мачовете му в Елитните юношески групи. От централата предупредиха кърджалийци заради системни прояви на неспортсменско поведение от страна на част от публиката при домакинските срещи на клуба.

Ето какво написаха от клуба:

"ПОЗИЦИЯ НА ПФК АРДА

Относно указанията от страна на БФС, във връзка с провеждането на футболни срещи от Елитните юношески групи.

Ние като клуб, който много държи на развитието на детско-юношеския футбол приемаме указанията от страна на БФС и вече правим всичко необходимо по този въпрос. В същия момент обаче искаме да внесем яснота относно причините за част от въпросните ситуации.

На срещата между юношеските отбори на Арда и Локомотив Пд, след като играч на пловдивчани вкарва дузпа, футболисти от Локомотив започват да показват неприлични жестове към нашите фенове. В същия мач, при изпълнение на странично хвърляне за Локомотив Пд техният играч, който се готви да изпълни страничното хвърляне, цели с топка привърженик на Арда, който се намира на трибуните.

На срещата между Арда и Етър Вт след последния съдийски сигнал играч на Етър рита топка, която се намира на страничната линия в посока резервната скамейка на Арда. Също така след последния съдийски сигнал футболистите на Етър започват да бутат и блъскат главния съдия, след което той показва два червени картона. Малко след този инцидент при напускане на терена и отправяне към съблекалнята футболист на Етър показва с ръка жест като ножица, което ясно означава какво иска да каже. Тук вече обидите и жестовете са изцяло на етническа основа. Относно обидите към асистент реферката те са продиктувани, след като тя при две идентични ситуации, прави две различни отсъждания. В единия случай не сигнализира за червен картон за играч на Арда, а в другия не сигнализира за червен картон за играч на Етър. Тук реакцията е чисто фенска в следствие допуснатите грешки, но всички знаем, че и тя е човек, и допуска грешки. Също така след края на двубоя делегатът констатира, че в съблекалнята на гостуващия отбор има счупени две шкафчета. За всичко гореспоменато имаме снимков и видео материал.

Бихме искали да отбележим, че когато отбори от школата на ПФК Арда гостуват в срещи от Елитната група, нашите играчи са подложени на сериозни обиди на етническа основа, показване на различни неприлични жестове от страна на привърженици/родители и др. Бихме желали да поканим представител на БФС да посети наши срещи при гостувания за да може сам да се убеди в това, за което говорим.

Също така бихме искали да помолим делегатите, които БФС изпраща на мачовете на Елитната група да отразяват в своите доклади двустранно нещата, които се случват терена и след мача, защото имаме доста примери, в които инцидентите са били отразени само едностранно в полза домакините или гостите.

Искаме отново да споменем, че ПФК Арда абсолютно не толерира и не защитава действията на привържениците, но държим да отбележим, че те са в следствие на провокация от другата страна. В същия момент молим за по-голяма отговорност от страна на родителите спрямо техните деца, защото все пак футболът е само един спорт, а на терена няма място за подобни сцени. Тук е тяхната роля да научат децата си на уважение и респект към своя противник на терена.

В заключение искаме да информираме БФС, че ПФК Арда вече работи по отправените указания.

- Търсим алтернативен терен, на който да се играят срещите от Елитната група

- Водим разговори с полицията техни служители да охраняват срещите от Елитната група

- Организираме за пореден път среща с родителите, на която да обясним, че ние като клуба няма да толерираме подобно поведение от тяхна страна и ако се наложи ще предприемем по-строги мерки.

- Ще осигурим наш представител на всеки мач, който да отговаря за сигурността на домакинските срещи, безпроблемното прибиране и излизане на съдиите”.