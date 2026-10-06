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България U21 завърши квалификациите със загуба

България U21 завърши квалификациите със загуба

Селекцията на Тодор Янчев отстъпи на Шотландия в Пазарджик

Младежкият национален отбор до 21 години завърши квалификациите за Евро 2027 със загуба от Шотландия (0:2). Първият гол на стадион „Георги Бенковски" в Пазарджик падна в 33-ата минута, когато Барни Стюарт не остави шансове на Пламен Андреев с добре насочен удар. В добавеното време Боби Уелс (90+3) подчета успеха за гостите.

България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

България завърши мача в намален състав, след като Симеон Шишков получи директен червен картон за грубо влизане в 84-ата минута. Последва сериозно напрежение на терена, в което бяха замесени и треньорските щабове на двата тима, но в крайна сметка не се стигна до сериозен инцидент.

И двата отбора бяха загубили шансове да се класират за европейското догодина преди началото на мача, но успехът позволи на шотландците да ни изпреварят. Португалия печели групата с 22 точки, а Чехия има 18 и ще играе плейоф. Шотландия и България са с по 14 точки, а зад тях са Азербайджан (10) и Гибралтар (0).

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