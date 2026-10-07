Какаду надви кенгуруто и коалата за емблемата на Бризбейн 2032

Организационният комитет на Бризбейн 2032 официално представи емблемите на Олимпийските и Параолимпийските игри, след като изображенията им се появиха предварително в интернет.

Основният символ е вдъхновен от какадуто - една от най-разпознаваемите птици в Австралия. При избора то е изпреварило други популярни представители на местната фауна, сред които кенгуруто, коалата и ибисът.

В основата на визуалната идентичност на Игрите е стилизирано изображение на розово какаду. Цветовете са подбрани така, че да напомнят за олимпийския и параолимпийския огън.

Формата на емблемата съдържа и препратки към щата Куинсланд, където се намира Бризбейн. Организаторите искат символът да представя местната природа, култура и начина на живот в региона.

Кметът на Бризбейн Адриан Шринър заяви, че новите емблеми трябва да бъдат възприемани като празник на града и неговата идентичност.

Бризбейн ще бъде домакин на Олимпийските и Параолимпийските игри през 2032 година.