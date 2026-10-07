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Атака с нож в полско училище, седем души са ранени

Атака с нож в полско училище, седем души са ранени
АП/БТА

От тях двама са в тежко състояние

Атака с нож се случи преди обяд днес в Комплекса от професионални училища в полския град Остроленка. Най-малко седем души са ранени, двама от които тежко, съобщава медията RMF24.

По предварителна информация на изданието по-голямата част от пострадалите са ученици в учебното заведение, като сред ранените има и една учителка.

Според първоначалните констатации нападателят е бил един от учениците в училището. Той е имал нож, с който е нападнал и ранил други млади хора.

След извършването на атаката той е избягал от училището, но впоследствие е бил задържан от полицията. Според информацията на журналиста, задържаният е 19-годишен ученик в същата образователна институция.

Все още не са ясни подбудите на нападателя.

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