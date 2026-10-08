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САЩ повдигнаха ново обвинение срещу Николас Мадуро за предполагаеми изтезания на политически противници

САЩ повдигнаха ново обвинение срещу Николас Мадуро за предполагаеми изтезания на политически противници
Снимка: AP/БТА

Бившият венецуелски президент и съпругата му Силия Флорес вече са обвинени и в заговор за извършване на изтезания, наред с делото за наркотрафик

Бившият президент на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени в САЩ и в заговор за извършване на изтезания на политически противници, съобщи Ройтерс. Новото обвинение е внесено във федералния съд в Манхатън и допълва вече съществуващото дело срещу двамата за наркотрафик.

Според американските прокурори Мадуро и Флорес са използвали репресии и изтезания срещу противници, за да запазят властта си във Венецуела.

В обвинителния акт е описан случай от 2013 г., когато според прокуратурата Мадуро е наредил ареста на венецуелски военен офицер, заподозрян в подготовка на преврат. След задържането служители на военното контраразузнаване са го разпитвали, като по думите на прокурорите около 20 пъти са го подлагали на електрошок с проводник под напрежение и са го окачвали за ръцете и краката за по няколко минути.

Друг случай, посочен в обвинителния акт, е от 2022 г. Тогава американски гражданин, задържан при влизане във Венецуела и обвинен в заговор за убийството на Мадуро, е бил подложен на изтезания от служители на военното контраразузнаване. Прокуратурата твърди, че той е бил бит и подлаган на електрошокове по ръцете, краката и гениталиите.

Засега адвокатите на Мадуро и Флорес не са коментирали новите обвинения.

63-годишният Мадуро и 69-годишната Флорес бяха задържани от американски военни на 3 януари в дома си в Каракас и отведени в Ню Йорк, където трябва да отговарят по обвиненията за наркотрафик.

Операцията сложи край на 13-годишното управление на Мадуро във Венецуела, след което страната засили сътрудничеството си със САЩ под ръководството на бившия вицепрезидент на Мадуро Делси Родригес.

Мадуро и Флорес отхвърлят обвиненията в наркотрафик. От задържането си двамата се намират в център за задържане в Бруклин, а делото срещу тях е насрочено за 1 юни 2027 г.

Отделно от основното дело Флорес трябва да се яви пред американски съд, за да поиска освобождаване от ареста до началото на процеса за наркотрафик. Адвокатите ѝ ще поискат от съдия Алвин Хелерстайн да я пусне под гаранция, за да може да се подложи на сърдечна процедура и да се възстановява при по-добри условия.

Защитата предлага Флорес да бъде преместена в жилище в района на Ню Йорк, където да бъде под денонощна частна охрана. Според адвокатите тя не представлява опасност за обществото. Те посочват още, че венецуелското правителство, на което САЩ са разрешили да плаща съдебните разноски на Флорес и Мадуро, ще поеме всички разходи.

Федералната прокуратура в Манхатън се противопоставя на освобождаването ѝ. Според прокурорите Флорес получава адекватна медицинска помощ в центъра за задържане, а освобождаването ѝ крие "изключително висок" риск от укриване и опасност за обществото, включително възможност за сплашване на свидетели.

Прокурорите посочват също, че други съдии са определяли като несправедлива практика обвиняеми с големи финансови възможности да могат сами да заплащат частната си охрана извън затвора, докато подсъдими с ограничени средства не могат да си позволят подобни условия.

Решението на съдия Хелерстайн относно гаранцията няма да се отрази на самия процес или на евентуалното наказание на Флорес. При присъда за виновност тя е заплашена от задължителна минимална присъда от 40 години затвор.

Преди да стане първа дама на Венецуела, Флорес е била главен прокурор на страната и председател на Националното събрание. Американските прокурори твърдят, че е получила стотици хиляди долари подкупи от голям наркотрафикант.

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