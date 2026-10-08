"Бентли" се заклещи между два трамвая на бул. "Стамболийски" в София
Луксозният автомобил е със сериозни материални щети по лявата страна, а към момента няма данни за пострадали
Луксозен автомобил "Бентли" се намира между двама разминаващи се трамвай на бул. "Александър Стамболийски" в София.
Инцидентът е нает днес, 8 октомври, в района на Националния осигурителен институт.
На снимки, публикувани от Trinmo.org, се вижда, че автомобилът е със сериозни материални щети по лявата страна.
По изборна информация колата е попаднала между двете мотриси в момента на разминаването им. Все още не е ясно как точно се е стигнало до произшествието и дали водата на автомобила е предприемаческа маневра непосредствено преди сблъсъка.
Към момента няма информация за пострадали.
Очаква се да бъдат изяснени причините и обстоятелствата около инцидента.