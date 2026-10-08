Любомир Монов: Коридор VIII е ключов за военната мобилност и сигурността на Европа

Военната мобилност е ключов фактор за сигурността на Европа, заяви заместник-министърът на отбраната Любомир Монов по време на Международната конференция, посветена на Коридор VIII в София.

В рамките на панела за военната мобилност, сигурността, хибридните заплахи, иновациите и новите технологии Монов определи Коридор VIII като стратегическа връзка през Балканите, която свързва Адриатическо и Черно море.

"Неговото значение, в контекста на ефективната реакция при кризи, надхвърля рамките на региона и е пряко свързано със сигурността на цялото евроатлантическо пространство", заяви заместник-министърът, цитиран от Министерството на отбраната.

По думите му подходящата транспортна инфраструктура и процедурите за безпрепятствено придвижване на военни формирования и техника позволяват изпълнението на плановете на НАТО за колективна отбрана и засилват възпиращия потенциал на Алианса.

Монов посочи още, че Коридор VIII може да бъде важен елемент от сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз в сферата на сигурността и мобилността.

Международната конференция за Коридор VIII се проведе в София на 8 октомври и беше посветена на напредъка по изграждането му и възможностите за ускоряване на отделните проекти. Форумът беше организиран на ниво министри и високопоставени представители на европейски и регионални институции.

В дискусиите участваха представители на НАТО, Европейската служба за външна дейност, както и на Албания, Обединеното кралство, Република Северна Македония, Украйна, Италия и Черна гора.

Коридор VIII има за цел да подобри транспортната, енергийната и икономическата свързаност между държавите по направлението Адриатическо море - Балкани - Черно море.