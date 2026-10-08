Най-важното от България на 08.10.2026 г.

Предстоящият избор на нов ВСС беше сред темите в политическия дневен ред. Божидар Божанов заяви, че процедурата дава възможност да бъдат избрани 11 достойни членове, но кадровата промяна няма сама по себе си да реши структурните проблеми в съдебната система. По думите му сред номинираните има подходящи кандидати, а предстои изслушването им. Ще бъде проверено и дали имената им фигурират в материалите по случаите „Нотариуса“ и „Осемте джуджета“.

В София се проведе международна министерска конференция за Коридор 8, на която акцентът беше поставен върху превръщането му от политически ангажимент в реална транспортна връзка между Адриатическо и Черно море. Външният министър Велислава Петрова определи проекта като стратегически за геополитиката, икономиката и сигурността на Европа и като възможност за по-тясно свързване на Западните Балкани с ЕС.

По данни на „Галъп Интернешънъл Болкан“ между 2,3 и 2,4 млн. души се очаква да гласуват на президентските избори на 25 октомври, което би означавало около 36% активност. В началото на кампанията Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 44,9% подкрепа сред заявилите намерение да гласуват, а Андрей Гюров и Георги Кандев - 24,8%. Проучването е проведено между 26 септември и 6 октомври.

Румен Радев и европейският комисар по разширяването Марта Кос обсъдиха в София процеса на разширяване на ЕС и утвърждаването на европейските принципи и ценности в държавите кандидатки за членство.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи намаляване на цените на горивата с 40 евроцента на литър и сваляне на ДДС върху тях от 20 на 9% до приключване на кризата в Ормузкия проток.

Темата за двата търговски кораба, атакувани в българската изключителна икономическа зона в Черно море, продължи да предизвиква политически реакции. Ивайло Мирчев заяви, че единият кораб е бил ударен два пъти - от морски и въздушен дрон, и е потънал за около два часа. Николай Денков определи като работна хипотеза версията, че атаката е извършена от Русия. В същото време председателят на парламентарната комисия по отбрана Иван Лалов заяви, че не може да се твърди, че става дума за атака срещу България. Андрей Гюров постави въпроса за реакцията на институциите и защитата на гражданите и бизнеса от евентуални икономически последици. Президентът Илияна Йотова заяви, че на заседанието на КСНС е имало разминаване единствено по въпроса как да приключи войната в Украйна.

Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента засегна едновременно темите за полетите на Делян Пеевски и обществените поръчки за мантинели. По данни, получени от Малта, Пеевски не е плащал лично за полетите си между 2023 и 2026 г., а „Спектрум ЕЪР ЕАД“ е издало фактури за общо 5,083 млн. евро и е платило за полетите. Демерджиев заяви, че е проверил получените фактури една по една. По време на изслушването бяха обсъдени и връзки между компании, участвали в доставката и монтажа на мантинели, и дружеството, финансирало полетите. Калин Стоянов поиска да бъдат представени фактурите за 36-те полета, а Пеевски отхвърли твърденията и заяви, че въпросните фактури са между две компании и не го касаят.

Отделно Софийската градска прокуратура започна проверка на 36-ия километър на АМ „Хемус“ след сигнал на Института за пътна безопасност за съмнения около съответствието на новомонтираните мантинели със стандартите. ГД „Национална полиция“ ще проверява целия процес по доставката и монтажа им.

„Икономическа полиция“ влезе в общинското предприятие „Паркинги и синя зона“ във Варна след сигнал за предполагаеми корупционни практики.

Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи още, че сигналите за поставени взривни устройства в институции и учебни заведения идват извън страната и се превеждат автоматично на български.