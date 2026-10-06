Близки на убит при бой мъж чакат справедливост от 4 години

Близки на убит при масов бой в Монтанско от четири години чакат справедливост.

За пореден път вчера делото бе отложено, а петимата обвиняеми продължават да са на свобода, предава НОВА.

Трагедията стана през лятото на 2022 година.

Семейството се прибрало в България, за да присъства на сватбата на техен близък. Малко преди същинската част на тържеството обаче възникнал конфликт между синовете на убития 47-годишен мъж - Горан, и членове на другата фамилия. Напрежението ескалирало, а впоследствие другата група пристига пред дома на жертвата.

„Бяха с бусове и коли. Дойдоха при нас голи до кръста, с брадви, бухалки, железа, тръби, вили. Всичко са имали в ръцете. Бият първо мен, после свекър ми, стигат и до съпруга ми. Пребиха го до смърт“, разказва съпругата на жертвата Галя Борисова.

„Четири години и два месеца се случва така, че постоянно отлагат заседанията в съда. Чакаме пет месеца за това дело, което трябваше да бъде вчера“, обясни синът на жертвата.

По думите му свидетели са се прибрали от чужбина специално за делото. Въпреки това вчера съдебното заседание не е било проведено заради неявяването на адвоката на един от подсъдимите.

От Окръжния съд в Монтана съобщиха, че на 17 март тази година е образувано наказателно дело, след като Окръжната прокуратура е внесла обвинителен акт срещу шестима подсъдими. Заседанията са отложени за ноември и декември.