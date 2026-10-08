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До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията
БТА

Трима от задържаните са обвиняеми, а на брифинга полицията съобщи и за отделни случаи с амфетамини и фентанил

Четирима души са задържани при специализирана операция на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП), проведена на 6 октомври, при която е предотвратена сделка с голямо количество наркотични вещества. Подробности за акцията бяха представени на брифинг на полицията и Софийската градска прокуратура.

По думите на заместник-директора на ГДНП старши комисар Любомир Рандов операцията е резултат от близо двумесечно разследване на сектор "Наркотици" към отдел "Криминална полиция". Работата започнала след получена информация за сделки с големи количества дрога, предназначена за разпространение в страната.

Разследващите са предотвратили сделка с между 10 и 15 килограма наркотични вещества, които според представената информация са с високо качество и значителна стойност на нелегалния пазар.

В хода на операцията са извършени претърсвания, изземвания и лични обиски, както и проверки на адреси, включително извън София.

Трима от четиримата задържани са привлечени като обвиняеми и са с наложено задържане до 72 часа. От Софийската градска прокуратура съобщиха, че предстои да поискат от съда постоянна мярка "задържане под стража". За престъплението, за което са повдигнати обвиненията, законът предвижда от 3 до 12 години лишаване от свобода.

Според полицията наркотиците вероятно са били предназначени за последващо разпространение чрез други лица. Разследващите уточниха, че това е първата установена и предотвратена сделка на конкретната група.

По време на брифинга от ГДНП съобщиха и за друг случай, при който преди около три седмици е разкрит склад с наркотични вещества в София. Там са открити различни видове дрога, включително 9 килограма амфетамини.

Представител на полицията определи количеството като изключително голямо.

От прокуратурата представиха информация и за отделно разследване, при което жена е привлечена като обвиняема за държане с цел разпространение на около 80 грама фентанил.

Особено внимание беше отделено на промените в разпространението на фентанил след проведена по-рано операция на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Според наблюденията на ГДНП търговията с този наркотик вече е по-децентрализирана, като разпространението се осъществява в по-малки количества от отделни групи.

"Разпространението на фентанил придоби малко по-спорадичен характер, не толкова централизиран. Нашите наблюдения са, че към момента разпространението се извършва в по-малки количества", обясниха от полицията.

От ГДНП уточниха, че засега не са установени места за производство на големи количества фентанил, но продължават опитите за снабдяване с веществото.

"Малки групи хора се опитват по всякакви начини да се снабдяват с този наркотик", допълниха от дирекцията.

Разследването по основния случай продължава под надзора на Софийската градска прокуратура.

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