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Акция срещу купения вот в Монтанско: Трима са предупредени

Акция срещу купения вот в Монтанско: Трима са предупредени
БТА

Проверени са места, свързвани с изборни нарушения, както и заложни къщи и дружества за бързи кредити

Трима души са предупредени с протоколи във връзка със съмнения за купуване на гласове при специализирана полицейска операция в област Монтана. Акцията е била насочена срещу изборните нарушения и битовата престъпност. 

В хода на операцията са проверени девет места, за които има данни или сигнали за възможно купуване на гласове. Сред проверяваните обекти са малки магазини, кафенета, заложни къщи и места за бързи кредити. Полицията е проверила още 14 заложни къщи и дружества за бързи кредити, както и 21 души от криминалния контингент.

Под полицейски контрол са попаднали и 453 моторни превозни средства, а при операцията е установен човек, обявен за общодържавно издирване. Общо са разкрити 19 престъпления от различен характер

При проверките са иззети над 10 кубически метра незаконно добита дървесина и безакцизен алкохол. Открити са също незаконно оръжие, предмети, наподобяващи антични, и наркотични вещества. 

Полицията е разкрила и три кражби - на пари от фитнес зала в Монтана, мобилен телефон от района на автогарата в града и храсторез от имот в село Медковец. Откраднатите вещи и парите са намерени и върнати на собствениците.

Материалите по установените случаи са докладвани на прокуратурата

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