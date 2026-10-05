ЕК публикува анализ на резултатите от PISA за 2025 г.

Европейската комисия (ЕК) публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието за Европейския съюз (ЕС).

Анализът потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия ЕС, съобщават от Представителството на ЕК в България.

Документът ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на държавите членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект.

Констатациите показват, че учениците постигат незадоволителни резултати и в трите основни области: 33,9 процента по математика, 31,3 процента по четене и 25,9 процента по природни науки.

Това означава, че ЕС се отдалечава още повече от целта си за 2030 г. за намаляване на дела на учениците с незадоволителни резултати до под 15 процента във всяка от трите области.

Високите постижения също намаляват. През 2025 г. делът на учениците с най-високи резултати в ЕС е 4,8 процента по четене, 6,4 процента по природни науки и 6,8 процента по математика, което е доста под целта на ЕС за 2030 г. от най-малко 12 процента във всяка област.

Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или природните науки, а само две я постигат в областта на математиката.

Анализът също така подчертава, че вероятността учениците в неравностойно положение да постигнат ниски резултати по природни науки е около четири пъти по-голяма, отколкото при връстниците им в по-благоприятно положение, се казва в съобщението.

Министерството на образованието и науката (МОН) представи на 8 септември тази година данните за България от международното изследване PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати.

PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика.

Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В международното изследване PISA 2025 се включиха 91 държави и региони и в него участваха над 760 000 ученици.