Новини
Търси
Подкаст
Общество

ЕК публикува анализ на резултатите от PISA за 2025 г.

ЕК публикува анализ на резултатите от PISA за 2025 г.
БТА

Анализът потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия ЕС

Европейската комисия (ЕК) публикува първоначален аналитичен обзор на резултатите от международното изследване PISA 2025 в областта на образованието за Европейския съюз (ЕС).

Анализът потвърждава устойчивия спад на основните умения сред 15-годишните в целия ЕС, съобщават от Представителството на ЕК в България.

Документът ще допринесе за изграждането на доказателствената основа за предстоящия пакет от мерки на Европейската комисия в областта на образованието, чиято цел е да подпомогне усилията на държавите членки за преодоляване на негативната тенденция по отношение на овладяването на основни умения чрез подкрепа за училищата и учителите, както и чрез системното интегриране на грамотността в областта на изкуствения интелект.

Констатациите показват, че учениците постигат незадоволителни резултати и в трите основни области: 33,9 процента по математика, 31,3 процента по четене и 25,9 процента по природни науки.

Това означава, че ЕС се отдалечава още повече от целта си за 2030 г. за намаляване на дела на учениците с незадоволителни резултати до под 15 процента във всяка от трите области.

Високите постижения също намаляват. През 2025 г. делът на учениците с най-високи резултати в ЕС е 4,8 процента по четене, 6,4 процента по природни науки и 6,8 процента по математика, което е доста под целта на ЕС за 2030 г. от най-малко 12 процента във всяка област.

Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или природните науки, а само две я постигат в областта на математиката.

Анализът също така подчертава, че вероятността учениците в неравностойно положение да постигнат ниски резултати по природни науки е около четири пъти по-голяма, отколкото при връстниците им в по-благоприятно положение, се казва в съобщението.

Министерството на образованието и науката (МОН) представи на 8 септември тази година данните за България от международното изследване PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. 

PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика.

Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В международното изследване PISA 2025 се включиха 91 държави и региони и в него участваха над 760 000 ученици. 

Още по темата

PISA 2025: Това са най-ниските резултати за страните от ЕС по четене, математика и природни науки

PISA 2025: Това са най-ниските резултати за страните от ЕС по четене, математика и природни науки

Парадоксът PISA 2025: Рецептата на Ердоган срещу българския образователен колапс

Парадоксът PISA 2025: Рецептата на Ердоган срещу българския образователен колапс

PISA 2025: България е последна в ЕС по природни науки, четене и математика (ГРАФИКА)

PISA 2025: България е последна в ЕС по природни науки, четене и математика (ГРАФИКА)

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Водещи

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

Мъж е загинал при катастрофа Врачанско

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад ударите

  • Преди 6 минути
Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

Откраднаха 4240 евро от кола в Софийско, разкриха извършителя

  • Преди 9 минути
Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

Родители и учители с петиция срещу задължителния предмет "Добродетели и религии"

  • Преди 19 минути
Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Акция в „Столипиново“: Събарят незаконни къщи, прибират дилъри на фентанил

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Демерджиев за Пеевски: От Малта ни съобщиха, че той лично не е плащал полетите си

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Бивш член на "Слънце на Водолей" проговори за испанския "гуру" край Калофер

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

Гюров покани Йотова на дебат без предварително подбрани въпроси (Видео)

  • Преди 32 минути
Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

Прокуратурата възложи проверка на мантинели на АМ „Хемус“

  • Преди 46 минути
ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

ДПС поискаха да изслушат и министрите Иван Шишков и Гълъб Донев

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

Бившият съпруг на Ружа Игнатова пред съда в Германия за пране на 16 млн. евро

  • Преди 55 минути
Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

Четирима загинаха след челен сблъсък на кола с три мотопеда в Бранденбург

  • Преди 1 час
ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

ГЕРБ: Промените в Закона за държавния резерв узаконяват индустриалния шпионаж

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Явор Гечев: Радев трябва да търси диалог и с Путин, и със Зеленски

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

Експерт за ударите в Черно море: Европа очаква по-ясна и категорична позиция от България

  • Преди 1 час