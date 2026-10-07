Евростат: В България храната е поскъпнала с 85% за десетилетие

През последните десет години цените на основните стоки и услуги в България са се увеличили значително.

Данните на Евростат, сравняващи края на 2015 г. с края на 2025 г., показват, че докато средното поскъпване в Европейския съюз е около една трета, в България ръстът е с още 10 процентни пункта над средния.

Най-голямо е увеличението при храните. В България те са поскъпнали с 85% за десетилетие, докато средното увеличение в ЕС е близо 50%, предава НОВА.

По този показател страната ни е сред лидерите в Европейския съюз. Преди нас е единствено Унгария с ръст от над 100%. След България се нареждат Румъния с 84%, Естония и Литва с около 80%. Ирландия е единствената държава в ЕС, в която храните са поскъпнали с под 20%.

Разходите за жилище, вода, ток и газ у нас са се увеличили с 65%, при малко над 40% средно за ЕС. Образованието е поскъпнало с над 70% в България, докато средното увеличение в ЕС е малко над 20%.

При здравеопазването и транспорта ръстът у нас е по-нисък от средния за Европа. Разходите за здраве са се увеличили с 16% в България спрямо 22% в ЕС. Облеклото и обувките са поскъпнали с около 10%, като тук увеличението у нас е по-малко от европейското.

Най-сериозният ръст при храните е след началото на войната в Украйна.

През 2017 г. ръстът на цените на храните у нас е бил около 5%. Четири години по-късно увеличението вече се доближава до 30%. Най-драстичното поскъпване – с над 40%, се отчита непосредствено след началото на войната в Украйна.

При отделните продукти разликите също са значителни. Хлябът е поскъпнал със 131% за 10 години, докато средното увеличение в ЕС е 51%. Месото и прясното мляко у нас струват с над 60% повече спрямо 2015 г., при около 50% ръст средно за ЕС.

Яйцата са поскъпнали двойно в България, при средно увеличение от около 70% в Европейския съюз. При плодовете и зеленчуците ръстът у нас е малко над 90%, докато средно за ЕС е около 50%.