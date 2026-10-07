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Фройд, Малевич и Ботичели влизат в матурата за 10. клас

Фройд, Малевич и Ботичели влизат в матурата за 10. клас
Pixabay

Новият модел на изпита включва интегрирани задачи по български език и литература, история, философия, изкуство и психология, а времето за работа се увеличава на 120 минути

Фройд, Малевич и Ботичели влизат в предстоящата матура за десетокласниците. Това показва публикуваният от Министерството на образованието и науката изпитен модел.

Примерните задачи очертават значителна промяна в изпита. Вместо тест, съсредоточен основно върху знанията по български език и литература, учениците ще трябва да прилагат знания от няколко различни учебни предмета.

В една от задачите десетокласниците трябва да разпознаят твърдението, което описва секуларизацията. Друга поставя едно до друго "Черен квадрат" на Казимир Малевич и "Раждането на Венера" на Сандро Ботичели, като учениците трябва да определят кое произведение не следва принципа на подражание на природата.

Историята също е включена в изпита. Откъс от "Отворено писмо до г. Борис Вазов" на Гео Милев трябва да бъде свързан със събитията от септември 1923 г. и художествения им отзвук в поемата "Септември". Друга задача изисква откъс от "Епопея на забравените" на Иван Вазов да бъде обвързан с конкретно историческо събитие.

Психологията влиза чрез въпрос за трите елемента на човешката психика според психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд.

Новият модел поставя акцент върху аналитичното и критическото мислене, работата с текст и извличането на информация, както и върху способността на учениците да правят връзки между различни области на знанието.

Броят на задачите остава 22, но времето за работа се увеличава от 90 на 120 минути. Максималният резултат остава 100 точки.

Изпитът ще съдържа 13 задачи с избираем отговор, шест с кратък свободен отговор, една за редактиране, една с разширен свободен отговор за формулиране на теза и една за създаване на текст – резюме, заявление или автобиография.

За четвърти и седми клас моделите на националното външно оценяване през 2027 г. остават без промяна. При десетокласниците промяна има и по математика, където задачите се намаляват от 18 на 16.

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