Георги Лозанов: Свободата изисква талант, а изкуството създава спасителни утопии

"Силата на таланта е по същността си сила да носиш свобода." Това заяви доц. Георги Лозанов при представянето на новата си книга "По силата на таланта: арткритика и политически коментари. С любов и омерзение" на камерна сцена "Максим" в театър "Българска армия".

Изданието е четвъртата книга от поредица, която събира негови предговори към произведения в областта на изкуството, литературата, фотографията и журналистиката, както и публицистични текстове и политически коментари.

По време на събитието актьорът Васил Бинев прочете откъси от книгата.

Журналистът Александър Жеков определи Лозанов като утвърден критик с дългогодишен опит. Той посочи, че във втората част на изданието са включени текстове, разглеждащи обществената апатия, манипулациите, хибридните атаки и опасността от възраждане на тоталитарни тенденции.

Самият Лозанов обясни, че в центъра на новата му книга стоят две взаимосвързани теми – свободата и утопията.

"Изкуството създава спасителни утопии, макар хората да са уязвими към тяхното изкривяване от различни дистрибутори на утопии", отбеляза той.

Според автора утопията е неизбежна част от човешкото съществуване, която помага на хората да осмислят и изграждат света около себе си.

Лозанов обърна внимание и на парадокса, че дори в демократични общества хората понякога доброволно се отказват от възможността да бъдат свободни.

Той разказа и за работата си върху поредицата, започнала с книгата "Какъвто трябваше да бъда". По думите му предговорите, които пише, са посветени единствено на автори и произведения, които искрено цени, защото тяхната задача е да свържат текста с по-широкия контекст, а не да бъдат разгромителни критически оценки.