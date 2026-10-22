Прокурор Петрова: Има твърде много индикации за зависимости в съдебната система

"Има твърде много индикации" за зависимости и нерегламентирано влияние в съдебната система. Това заявява заместник-градският прокурор на София и кандидат за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Петрова в интервю преди изборите на 24 октомври.

Според нея липсват достатъчно доказателства, за да се твърди категорично дали съществуват зависимости и докъде се простират те. Въпреки това сигналите за подобни практики не могат да бъдат пренебрегвани.

"Не можем обаче да отречем сигналите, които достигат до всички и вече са твърде чувствителни", посочва тя.

Петрова предупреждава, че когато има само индикации за зависимости, без те да бъдат ясно установени, съдебната система трудно може да се освободи от съмненията и да възстанови доверието в себе си.

Като пример тя посочва скандалите "Пепи Еврото", "Нотариуса" и "Осемте джуджета", които според нея продължават да поставят въпроси пред съдебната власт.

"Вероятно затова все още не можем да се справим със скандалите "Пепи Еврото", "Нотариуса" и "Осемте джуджета", които дори се преплетоха и този въпрос ще остане открит пред следващия Висш съдебен съвет", коментира прокурорът.

По думите ѝ нерегламентираното кадруване и влиянието върху съдебни дела са недопустими, като дори слуховете за подобни практики могат да нанесат сериозни щети върху авторитета на институциите.

"Ясната кадрова политика на Висшия съдебен съвет е най-мощното средство за гарантиране на независимостта на магистрата", подчертава Петрова.

Тя заявява, че е убедена в способността си да се противопостави на нерегламентирано влияние. Според нея прокурорите познават последиците от незаконната власт и задкулисните обвързаности, което ги прави особено чувствителни към подобни рискове.

Друг основен акцент в позицията ѝ е необходимостта от по-голяма прозрачност в работата на ВСС. Петрова предлага извънредни точки да бъдат включвани в дневния ред само при необходимост и с конкретни мотиви.

Тя настоява кадровите решения да бъдат подробно обосновани, така че да е ясно защо са взети и на какви основания.

Според нея заседанията на ВСС трябва по правило да се провеждат присъствено, а дистанционното участие да бъде изключение, обвързано с ясни правила.

"Липсата на непосредствен диалог, особено в съчетание с липсата на мотиви, оставя впечатлението, че решенията вече са взети - без да се знае кога, къде, как и от кого", заявява кандидатът.

Петрова очаква и съпротива срещу предлаганите промени.

"Съпротива ще има. Инициаторът на новото ще срещне враждебността на всички, които биха спечелили от запазването на старото", посочва тя.

Според нея обаче съдебната власт има необходимост от промяна, която не може повече да бъде отлагана.

Сред приоритетите, които очертава пред бъдещия ВСС, са последователната кадрова политика, прозрачните конкурси и атестации, гарантирането на независимостта на магистратите, по-справедливото разпределение на натовареността и повишаването на дигитализацията.

Тя поставя акцент и върху избора на председател на Върховния административен съд и на главен прокурор, който според нея ще бъде показател за качеството на работата на новия кадрови орган.

В интервюто Петрова посочва, че по време на кампанията си е посетила прокуратурите във всички 28 областни града и е изминала около 5000 километра за три седмици.

По думите ѝ прокурорите търсят кандидати с независимост, безпристрастност, професионална компетентност и силен морал.

"Глас не се търгува и не се изтръгва!", заявява тя, като призовава колегите си да направят свободен и съвестен избор.

В заключение кандидатът подчертава, че основната ѝ цел е възстановяването на професионалния авторитет на ВСС и общественото доверие в съдебната власт.