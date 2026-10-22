Възстановиха движението по АМ "Струма" към София

Движението по автомагистрала "Струма“ при 15-ия километър в посока София е възстановено. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано днес преминаването през участъка беше затруднено заради катастрофа между камион и лек автомобил, вследствие на която временно беше ограничено движението в активната лента на магистралата.

Докато траеше ограничението, движението в района се регулираше от служители на "Пътна полиция“.

Към момента няма предоставена информация за пострадали при пътнотранспортното произшествие.

След премахването на ограничението движението по автомагистралата в посока София е възстановено, уточняват от АПИ.