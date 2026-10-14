Общината настоява АПИ да предприеме спешни мерки за опасни фуги на Околовръстното

Столична община отново настоява Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предприеме незабавни действия за обезопасяване и ремонт на моста на Софийския околовръстен път над бул. „Симеоновско шосе“. Причината са повредени дилатационни фуги, които създават опасност за преминаващите автомобили.

От общинската администрация предупреждават, че проблемът остава нерешен повече от две години въпреки многобройните сигнали на граждани и официалните искания за ремонт.

Мостът е част от републиканската пътна мрежа и представлява изключителна държавна собственост. Това означава, че отговорността за поддръжката, управлението и ремонтните дейности е на АПИ.

Над 50 преписки и сигнала за опасния участък

Още на 23 февруари 2024 г. Столична община е поискала спешно възстановяване на компрометираните фуги. Оттогава местната администрация е обработила над 50 преписки и сигнала, свързани със състоянието на съоръжението.

Само през септември и първите девет дни на октомври 2026 г. към компетентната институция са препратени още 29 граждански сигнала.

Въпреки това ремонт не е извършен, а според общината изпратените писма са останали без официален отговор.

Васил Терзиев: Не можем да приемем това бездействие

Кметът на София Васил Терзиев разкритикува липсата на действия от страна на пътната агенция и подчерта, че безопасността на шофьорите трябва да бъде приоритет.

„Хората имат право да се движат безопасно, без да се страхуват, че ще спукат гума или ще попаднат в катастрофа заради състоянието на пътя. Още от февруари 2024 г. настояваме за ремонт и сме предложили съдействие, включително общината да го организира. Писмата ни остават без отговор. Не можем да приемем това бездействие, когато става дума за безопасността на хората“, заяви Терзиев.

Общината иска конкретен график за ремонт

Последното официално писмо до АПИ е изпратено на 9 октомври 2026 г. и е подписано от заместник-кмета по обществено строителство инж. Емилиян Георгиев.

В него Столична община настоява за незабавно обезопасяване на опасния участък, представяне на конкретен график за ремонтните дейности и писмен отговор от пътната агенция.

Местната администрация отново заявява готовност да съдейства за решаването на проблема, включително с организацията на необходимите ремонтни дейности.

От общината припомнят, че гражданите могат да подават сигнали за проблеми с пътната инфраструктура чрез платформата Call Sofia. Когато съответният обект не е в правомощията на Столична община, сигналите се препращат към отговорната институция.