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Почина актрисата Нина Дамянова

Почина актрисата Нина Дамянова

Тя е оставила трайна следа в историята на Театър „Българска армия“

Почина актрисата Нина Дамянова, оставила трайна следа в историята на Театър „Българска армия“. За кончината ѝ съобщиха от трупата на театъра.

Дамянова става част от състава на Театър „Българска армия“ през 1956 г. и посвещава близо три десетилетия на неговата сцена. През годините работи с едни от значимите български режисьори и изгражда множество запомнящи се образи в постановки по българска и световна драматургия.

Сред първите ѝ роли е Мариана в „Лично дело“ от Александър Щейн, режисирана от Кънчо Илиев през 1956 г. Следват Патриция Лансен в „Лека нощ, Патриция!...“ от Алдо де Бенедети под режисурата на Стефан Гадуларов, както и участия в „Железният светилник“ и „Преспанските камбани“ по Димитър Талев, режисирани от Николай Люцканов.

През 60-те години Дамянова продължава да разширява театралния си репертоар. Сред ролите ѝ са Льоля в „Океана“ от Александър Щейн, Нели в „Необикновен процес“ от Мария Симова, Наталия Дмитриевна Горич в „От ума си тегли“ от Александър Грибоедов и Антеа Кокс в „Дипломати“ от Петер Карваш.

През 1968 г. се превъплъщава в Мирослава в „Самуил“ от Магда Петканова под режисурата на Кънчо Илиев.

През следващото десетилетие актрисата участва в редица знакови постановки. Играе Кармелина в „Голямата печалба“ от Ектор Кинтеро, Розина в „Един безумен ден или Сватбата на Фигаро“ от Пиер-Огюстен Карон дьо Бомарше и Мария в „Улица „Безименна“ от Емил Манов.

Сред другите ѝ запомнящи се превъплъщения са Кераница в „Албена“ от Йордан Йовков, Въловица в „От земята до небето“ от Никола Русев и Кралицата в „Честна мускетарска“ от Валери Петров.

С близо три десетилетия на сцената на Театър „Българска армия“ Нина Дамянова е сред актрисите, допринесли за изграждането на историята и художествения облик на театъра.

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