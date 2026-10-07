Проект за светофар има от 2023 г.: Жители на "Лагера" питат защо още го няма

Жители на столичния квартал "Лагера" излязоха на протест с искане за спешно обезопасяване на кръстовището между улиците "Житница" и "Хайдушка поляна". Според тях инцидентите в участъка са зачестили, а преминаването оттам е риск както за шофьорите, така и за пешеходците.

"Писна ни - искаме безопасност", "Три години бездействие са предостатъчно!" и "Децата ни не могат да чакат" бяха част от посланията на протестиращите.

Председателят на сдружение "Лагера" Иван Голев заяви, че още през 2023 г. е бил изготвен проект за поставяне на светофарна уредба, който до момента не е реализиран.

"От 2023 г. има изработен проект за поставянето на светофарна уредба на това място, но той не се случва по неясни причини", каза Голев. По думите му документите по случая са били изискани по Закона за достъп до обществена информация.

Протестиращите настояват да бъде преразгледана организацията на движението, като сред предложенията им са поставяне на светофар, изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и монтиране на камери за контрол на скоростта.

Според местните проблемът се е задълбочил след ремонта на ул. "Житница" покрай изграждането на третия лъч на метрото. Те твърдят, че широкото трасе позволява развиването на висока скорост, докато включването от стръмната ул. "Хайдушка поляна" е затруднено от ограничената видимост.

Жителите посочват, че през последните години на мястото са станали множество инциденти, включително случаи, при които след сблъсък автомобили са излизали върху тротоарите и предпазните ограждения.

Допълнително притеснение предизвиква фактът, че в близост до кръстовището има детски градини, училища и паркови пространства.

"Всеки ден чуваме свирене на спирачки, удари на ламарини и крясъци. Въпрос на време е да се случи най-лошото", коментираха участници в протеста.

В подкрепа на исканията за промени над 180 жители на квартала са се включили в подписка за решаване на проблема.