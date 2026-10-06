Прокуратурата разследва 63-годишна жена за присвояване на почти 190 000 лева

Жена на 63 години е предадена на съд за длъжностно присвояване на 189 663,47 лева, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Варна. Районна прокуратура – Добрич е внесла в Районния съд обвинителен акт срещу жената с инициали Д.Т., която е обвинена, че като счетоводител в производствено-търговска кооперация е присвоила средства, собственост на кооперацията.

Според обвинението през декември 2023 г. на жената били поверени пари за изплащане на ренти за стопанската 2022/2023 година. След оплаквания за неизплатени ренти била извършена проверка, при която е установена липса на значителна сума от касата на кооперацията.

В рамките на разследването, проведено от Областната дирекция на МВР – Добрич под ръководството на Районна прокуратура – Добрич, е установено, че според прокуратурата Д.Т. е присвоила 189 663,47 лева.

Предстои Районният съд в Добрич да образува съдебно производство по внесения обвинителен акт. Жената е с чисто съдебно минало. Ако бъде призната за виновна, може да получи наказание „лишаване от свобода“ от три до петнадесет години.