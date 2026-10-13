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Сигнал за мизерия в хоспис в Дряново

Сигнал за мизерия в хоспис в Дряново
Pixabay

Институциите са започнали проверка

Сигнали за лоши условия, както и за липса на адекватна грижа за възрастни хора са получени за Регионалния хоспис в Дряново.

Дъщерята на един от настанените там твърди, че баща ѝ е отслабнал драстично, а при посещението си го заварила бос, премръзнал и без зъбните си протези, предава БТВ.

Институциите са започнали проверка.

Галина Христова от Велико Търново от години живее и работи в Германия, в социалната система. Родителите ѝ били настанени в Регионалния хоспис в Дряново от сестра ѝ. Тя разказва, че майка ѝ починала там, а когато пристигнала да види баща си, била шокирана от видяното.

Моят син е ходил няколко пъти, видял е много лоши неща и аз просто се молех да ме дочакат, да си ги взема оттам, да ги махна, но майка ми не успя да ме дочака. Прекъснах си там работата, посещаваме центъра, не съм очаквала, че мога да попадна в такъв ад - изпаднах в ступор. Баща ми беше седнал, бос, краката му бяха посинели от студ, отдолу мръсни, по една тениска. Той беше неадекватен – от глад, от студ, от ужаса, който ежедневно преживява там“, казва Галина Христова, дъщеря на потребител.

След получения сигнал община Габрово е назначила вътрешна проверка от служители на общината.

"Поискахме проверка от Регионалната здравна инспекция. Относно хигиената в сигнала има данни за лоша хигиена, затова поискахме проверка от Регионалната здравна инспекция. Поискахме проверка по отношение качеството на храната от Агенцията по храните, както и за качеството на медицинската дейност поискахме проверка от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, каза Мария Йозова, зам.-кмет на община Габрово.

 

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