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На живо: ЦСКА повежда в Бистрица след 20 минути игра

На живо: ЦСКА повежда в Бистрица след 20 минути игра
БТА

Бруно Жордао се разписа за гостите

ЦСКА 1948 приема ЦСКА в един от най-интересните двубои от 11-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадион „Витоша“ в Бистрица започва в 20:00 часа.

На живо: ЦСКА повежда в Бистрица след 20 минути игра

Мачът ще бъде официален дебют за Маркус Гиздол начело на „червените“. Германският специалист пое отбора след раздялата с Христо Янев и започва престоя си с директен сблъсък между два тима от челото. ЦСКА заема второто място във временното класиране с 24 точки. ЦСКА 1948 е само на две точки зад своя съперник и при победа може да го изпревари.

Срещата започна с равностойна игра и атаки и за двата отбора.

Първата добра възможност за домакините дой още в 5-тата минута, но Елиас Франко не успя да отправи изстрел.

В следващите минути последва лек натиск от ЦСКА, който обаче не доведе до нещо по-сериозно. Ебонг стреля от границата на наказателното поле, но ударът му мина далеч над вратата.

Йоанис Питас успя да отбележи след отразена от вратаря топка, но реферът отсъди засада.

В 14-тата минута Жул Муйер отправи удар срещу вратата на Лапоухов, но той беше не точен. Секунди след това същото се случи и пред противниковата врата.

Две минути по-късно Жордао отправи изстрел от голяма дистанция, който обаче попадна точно в ръцете на Божев.

След центриране от корнер топката попадна на главата на Бруно Жордао, а той я насочи по най-добрия начин във вратата и откри резултата.

ЦСКА 1948 - ЦСКА 0:1

ЦСКА 1948: 31. Алекс Божев, 96. Драган Гривич, 4. Андре Хофман, 3. Лаша Двали (К), 6. Емерсон Барбоса, 33. Ектор Куеяр, 8. Моатаз Земземи, 11. Георги Русев, 30. Жул Мейер, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало

Резерви: 1. Петър Маринов, 9. Атанас Илиев, 10. Борислав Цонев, 71. Данило Терасенко, 14. Калоян Стрински, 70. Костадин Илиев, 34. Петър Витанов, 23. Флориан Кребс, 7. Бернардо Коуто

Треньор: Огнян Младенов

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анхело Мартино, 7. Макс Ебонг, 6. Бруно Жордао (К), 8. Стефано Сенси, 38. Лео Перейра, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 4. Диниш Алмейда, 9. Леандро Годой, 11. Мохамед Брахими, 19. Андрей Йорданов, 30. Петко Панайотов, 37. Бари Котър, 67. Каталин Иту, 91. Алекс Тунчев, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето’о

Треньор: Маркус Гиздол

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