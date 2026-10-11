Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

14-годишният ученик, обвинен за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста. Решението беше взето след заседание при закрити врата заради възрастта на непълнолетния. По данни на прокуратурата престъплението е било обмислено и не е плод на моментен афект. Разследващите посочват, че става дума за сложни отношения между майка и син.

Половината от машините за президентските избори на 25 октомври вече са преминали през проверка и ремонт. Това съобщи изпълнителният директор на "Сиела Норма" Веселин Тодоров. Около 3000 устройства са с подменени батерии, принтери и други компоненти. Очаква се до края на следващата седмица да бъдат подготвени всички 12 800 машини, предвидени за вота. ЦИК по-рано възложи цялостна диагностика и ремонт на устройствата.

Закана срещу министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев е открита в последната вълна от имейли с бомбени заплахи, изпратени до стотици институции в България. В едно от последните заплашителни съобщения се споменава името на вътрешния министър и се отправя закана, че той ще бъде наранен. От ГДБОП уточняват, че разследването продължава, като се проверяват няколко версии за произхода на имейлите. Засега няма категорични данни дали съобщенията са изпращани от един човек, или зад тях стоят повече извършители.

„Не се страхувам и подобни действия не могат да повлияят нито на поведението ми, нито на решенията, които вземам“. Това заяви в ефира на бТВ вътрешният министър Иван Демерджиев във връзка с бомбените заплахи, отправени спрямо институции и персонално спрямо него. По думите му тези заплахи съвпадат с моментите, в които се засилва общественото внимание върху полетите на Делян Пеевски. Той поясни, че макар да липсват преки доказателства, за да обвини лидера на ДПС, съществува ясна тенденция, която изисква сериозен анализ.

Резултатите от предстоящия балотаж могат да се променят въпреки настоящата преднина на Илияна Йотова в анкетите. Това стана ясно от думите на кандидата за президент Андрей Гюров в ефира на NOVA. „Ние гледаме не толкова числата, колкото тенденциите. Социологията е моментна снимка“, отбеляза Гюров. Той призна, че действащият държавен глава стартира с по-висока подкрепа заради авторитета на самата институция.