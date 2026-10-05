Папазов и Атанасов отиват на балотаж за президент на баскетболната федерация

Константин Папазов и Орлин Атанасов продължават на втори тур в изборите за президент на Българската федерация по баскетбол.

Изборното събрание започна след 10:00 часа в София. Регистрирани бяха 165 от общо 173 делегати, с което беше осигурен необходимият кворум.

За ръководния пост се кандидатираха Константин Папазов, Николай Рашков и Орлин Атанасов, които представиха своите програми за развитието на българския баскетбол.

Папазов получи най-много гласове на първия тур - 67. Атанасов завърши втори с 52 гласа, а Рашков отпадна от надпреварата, след като беше подкрепен от 46 делегати.

Новият президент ще наследи Георги Глушков, който се оттегля след 15 години и три мандата начело на федерацията.

Събранието започна с встъпителни думи на Глушков и минута мълчание в памет на личностите от българския баскетбол, които починаха през последната година.