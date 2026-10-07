Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Веселин Топалов разгроми 30 съперници в Капри - 26 победи и само 4 ремита

Веселин Топалов разгроми 30 съперници в Капри - 26 победи и само 4 ремита
БТА

Бившият световен шампион изнесе впечатляващ сеанс по едновременна игра на историческия италиански остров

Веселин Топалов постигна впечатляващ успех в демонстративен сеанс по едновременна игра на италианския остров Капри. Българският гросмайстор се изправи срещу 30 съперници и записа 26 победи и 4 ремита, съобщи агенция ANSA.

Събитието се проведе на открития площад „Армандо Диас“ и бе организирано от община Капри и местния шахматен клуб. Участието бе само с покани, а кметът на острова Паоло Фалко направи церемониалния първи ход.

При подобен сеанс гросмайсторът играе едновременно срещу множество противници на отделни дъски. Топалов не допусна нито една загуба и завърши демонстрацията с почти безупречен резултат.

„Направих 4 ремита и 26 победи. В местния клуб пазят оригиналната шахматна дъска от партия, играна през 1908 година между Владимир Ленин и Александър Богданов, а Максим Горки е бил сред зрителите“, разказа Топалов пред publika.bg.

Историческата партия се провежда през април 1908 година във вилата на руския писател Максим Горки, който по това време живее на острова. Богданов, известен учен, философ и съратник на Ленин, печели срещата, останала запечатана на една от най-популярните фотографии от началото на XX век.

Силното представяне на Топалов в Капри идва малко след категоричната му победа с 16:8 над Гари Каспаров в тридневния мач Clutch Chess: The Legends, проведен в Сейнт Луис между 11 и 13 септември.

Още по темата

Веселин Топалов ще играе с легендата Гари Каспаров

Веселин Топалов ще играе с легендата Гари Каспаров

Шахматна легенда: Путин поръча убийството ми, но няма да се крия

Шахматна легенда: Путин поръча убийството ми, но няма да се крия

България завърши 14-а при жените и 34-а при мъжете на Шахматната олимпиада

България завърши 14-а при жените и 34-а при мъжете на Шахматната олимпиада

България с две престижни победи на Шахматната олимпиада

България с две престижни победи на Шахматната олимпиада

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

Най-важното от спорта на 07.10.2026 година

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

ЦСКА се готви на пълни обороти под ръководството на Маркус Гиздол

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Роналдо поздрави Меси: Наследството ти ще живее вечно

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

Турци разгромиха Балкан с 41 точки разлика насред Ботевград

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

България в тежка група на европейското първенство по бейзбол

Водещи

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

Русия порази автобус в Украйна: най-малко 12 загинали и 14 ранени

  • Преди 1 минута
Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Лачовски: Имало ли е договор за поставяне на т.нар. "временни мантинели"

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Пуснаха под гаранция срещу €15 000 шамана, арестуван за халюциногенни кактуси и гъби

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

Проект: Първоначалните медицински прегледи за постъпване на работа да се извършват от личния лекар

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

15-годишен нападна с остър предмет двама възрастни в полско училище

  • Преди 8 минути
Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Калин Стоянов срещу Иван Демерджиев: Извадете фактурите за полетите на Пеевски

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Нови подробности за катастрофата край Симитли: Двама са с опасност за живота

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

Украйна удари център за данни на водеща технологична компания в Русия

  • Преди 17 минути
"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

"Избрани сме да вземаме трудни решения": Терзиев за рокадите в София

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

Франция към Великобритания: Върнете се в ЕС, когато пожелаете

  • Преди 26 минути
ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

ВАС реши: Намаляват заплатата на прокурорка от Благоевград заради десетки забавени дела

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

Борисов: Предлагаме с 40 евроцента на литър да бъде намалена цената на горивата

  • Преди 29 минути
Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

Български медицински специалисти ще могат да прегледат Ива Михайлова

  • Преди 35 минути
Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

До 15 кг дрога и четирима задържани: ГДНП с подробности за акцията

  • Преди 39 минути