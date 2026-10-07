Веселин Топалов разгроми 30 съперници в Капри - 26 победи и само 4 ремита

Веселин Топалов постигна впечатляващ успех в демонстративен сеанс по едновременна игра на италианския остров Капри. Българският гросмайстор се изправи срещу 30 съперници и записа 26 победи и 4 ремита, съобщи агенция ANSA.

Събитието се проведе на открития площад „Армандо Диас“ и бе организирано от община Капри и местния шахматен клуб. Участието бе само с покани, а кметът на острова Паоло Фалко направи церемониалния първи ход.

При подобен сеанс гросмайсторът играе едновременно срещу множество противници на отделни дъски. Топалов не допусна нито една загуба и завърши демонстрацията с почти безупречен резултат.

„Направих 4 ремита и 26 победи. В местния клуб пазят оригиналната шахматна дъска от партия, играна през 1908 година между Владимир Ленин и Александър Богданов, а Максим Горки е бил сред зрителите“, разказа Топалов пред publika.bg.

Историческата партия се провежда през април 1908 година във вилата на руския писател Максим Горки, който по това време живее на острова. Богданов, известен учен, философ и съратник на Ленин, печели срещата, останала запечатана на една от най-популярните фотографии от началото на XX век.

Силното представяне на Топалов в Капри идва малко след категоричната му победа с 16:8 над Гари Каспаров в тридневния мач Clutch Chess: The Legends, проведен в Сейнт Луис между 11 и 13 септември.