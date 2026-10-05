7 години болка: Откриха 3,8-сантиметрова игла в корема на жена след операция

Жена от Ню Йорк съди болница „Маунт Синай“ и трима лекари с твърдението, че по време на една от две операции в корема ѝ е била забравена хирургическа игла с дължина около 3,8 сантиметра, предаде "Ню Йорк Поуст". Чуждото тяло било открито години по-късно, след като през този период пациентката изпитвала необясними болки.

Яна Петриганова ДеГрегорис, която самата работи като медицинска сестра в същата болнична мрежа, и съпругът ѝ Джерард ДеГрегорис са завели дело срещу лечебното заведение в Манхатън и лекарите Изабел Блумбърг, Филип Торина и Скот Нгуен.

Според съдебните документи жената претърпяла цезарово сечение на 28 юни 2018 г., като след раждането била извършена и пластична хирургична обработка на оперативната рана.

През ноември 2021 г. тя отново била оперирана. Тогава ѝ били направени абдоминопластика и лапароскопска операция за отстраняване на пъпна херния.

В иска се твърди, че при една от двете интервенции медицинският екип поради небрежност е оставил хирургическа игла в корема на пациентката. Жената посочва, че вследствие на това е получила сериозни увреждания и е изпитвала силни физически болки.

Чуждото тяло било установено едва на 14 октомври 2025 г. при компютърна томография. Впоследствие ДеГрегорис се подложила на нова операция, за да бъде извадена иглата.

Жената и съпругът ѝ настояват за обезщетение, чийто размер не се уточнява.

От болница „Маунт Синай“ и посочените в иска лекари не са отговорили на отправените към тях искания за коментар. Адвокатът на семейството също е отказал да коментира случая.