Франция се тресе от протести: 1800 училища са блокирани

Франция беше обхваната от вълна на недоволство, след като ученици, учители и родители излязоха на протести в редица големи градове като Марсилия, Нант, Лион и Париж, предава Ройтерс.

По данни на Гимназиалния студентски съюз, настоящата мобилизация е довела до блокирането и затварянето на 1800 училища в страната.

Демонстрантите настояват за спешни държавни мерки срещу хроничния недостиг на преподаватели, пренаселените класни стаи и лошото състояние на учебните сгради, които според тях са следствие от дългогодишната липса на инвестиции в инфраструктурата.

Напрежението ескалира сериозно през последните две седмици, разпространявайки се от бедните парижки предградия към вътрешността на страната, което провокира намесата на полицията за борба с безредиците. Ситуацията стана критична в Па дьо Кале, където при тежки сблъсъци 15-годишен ученик загуби ръката си и част от предмишницата си, след като по информация на местните медии е вдигнал полицейска граната за разпръскване.

Официалните доклади на Министерството на вътрешните работи сочат, че от началото на безредиците са арестувани 6100 души, като мнозинството от тях са непълнолетни, а ранените служители на реда достигат 715 души.

В отговор на засилващия се натиск, френският премиер Себастиен Лекорню разпореди на правителството да подготви конкретни реформи до края на октомври. Кабинетът пое ангажимент да разгледа ключовите искания на младежите, които включват осигуряване на заместващи учители, съкращаване на десетчасовия учебен ден (от 8:00 до 18:00 часа), удължаване на обедните почивки и ремонт на остарялата материална база. Намирането на средства обаче се оказва сериозно предизвикателство поради усложнената икономическа ситуация в страната.

Протестите съвпадат с дълбока финансова нестабилност, тъй като Париж се опитва да овладее растящия си бюджетен дефицит, а загрижеността на инвеститорите повиши сериозно цената на държавния дълг.

Острият социален конфликт придобива и силен политически характер, тъй като събитията се развиват едва шест месеца преди предстоящите президентски избори във Франция. Управляващите и крайнодясната партия на Льо Пен обвиниха представителите на крайнолявата формация „Непокорна Франция“ (LFI) в умишлено подстрекаване на градското насилие. От LFI категорично отхвърлиха обвиненията, но техни представители в местната власт декларираха, че въпреки несъгласието си с вандализма, твърдо застават зад исканията на своите млади съграждани.