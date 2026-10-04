Ваканция в пламъци: Германски огнеборци прекъснаха почивката си, за да гасят пожар в Италия
Огненият стихия е нанесла сериозни материални щети, като е изпепелила 20 ваканционни бунгала и няколко паркирани в близост автомобила
Четирима германски огнеборци прекъснаха почивката си в Северна Италия, за да се включат в потушаването на пожар, избухнал в ранните часове на деня в къмпинг край популярното езеро Гарда.
Местните спасителни служби и общинските власти, цитирани от Франс прес, изказаха официална благодарност за неочакваната професионална подкрепа от страна на чуждестранните туристи.
При инцидента има поне един пострадал гражданин.
Огненият стихия е нанесла сериозни материални щети, като е изпепелила 20 ваканционни бунгала и няколко паркирани в близост автомобила.
Преди ситуацията да бъде овладяна, пламъците са обхванали и част от горската растителност в района около туристическия обект.