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Икономика

ББР ще има водеща роля в новата икономическа политика на държавата

ББР ще има водеща роля в новата икономическа политика на държавата
БТА

Деляна Иванова запазва поста си на председател на Надзорния съвет

“Българската банка за развитие ще има водеща роля в новата икономическа политика на държавата, като ще насочи повече ресурс към българския бизнес, земеделието, стратегическите производства, общините и инфраструктурните проекти”.

Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев при представянето на новия състав на Надзорния съвет на банката.

Деляна Иванова запазва поста си на председател на Надзорния съвет.

Според Пулев това ще осигури приемственост в управлението на държавната банка.

„Българската банка за развитие вече е там, където трябва да бъде - в центъра на икономическата политика на държавата“.

По думите му правителството е обединило структурите, свързани с икономиката и инвестициите, с цел създаването на единен център на отговорност. В тази система ББР трябва да се превърне в основен финансов инструмент за изпълнение на икономическите приоритети на държавата.

Пулев съобщи, че се работи по увеличение на капитала на ББР, като амбицията е да бъде привлечен ресурс за над 1 млрд. евро. Държавата ще запази както акционерното си участие, така и водещата си роля в управлението на банката.

Предвижда се създаването на нови финансови инструменти за различни етапи от икономическата дейност - от земеделското производство и преработката до стратегическите инвестиции. 

„Предстои структурирането на редица финансови инструменти в подкрепа както на малкия бизнес, на общините, така и на различни производители в приоритетни сектори“.

Плановете включват и по-активно привличане на частен капитал чрез публично-частни партньорства. Специално внимание ще бъде отделено на малките и средните предприятия, общините и развитието на регионите. Една от поставените цели е чрез финансирането да се намалят икономическите различия между отделните части на страната.

Земеделието е определено като един от приоритетните сектори. За производителите предстои разработването на нови конкурентни финансови продукти. Целта е българските земеделци да получат по-добри възможности за развитие, а местното производство да увеличи присъствието си в търговските вериги. ББР ще продължи да подкрепя и кооперирането между земеделски производители, както и между малки и средни предприятия.

Председателят на Надзорния съвет Деляна Иванова заяви, че една от основните задачи пред новия състав ще бъде банката да се превърне в практически инструмент за реализиране на националните икономически приоритети.

По думите ѝ Надзорният съвет трябва едновременно да гарантира прозрачното управление на ББР и да следи дейността ѝ да води до конкретни резултати за икономиката и обществото.

Иванова посочи, че постепенно ще се разширява използването на гаранционни схеми чрез търговските банки. Така финансовата подкрепа трябва да достигне до по-голям брой предприятия, докато директното финансиране от ББР ще се използва в по-ограничени случаи.

Към Надзорния съвет действа и Консултативен съвет, в който участват национално представените работодателски организации, синдикатите и Националното сдружение на общините.

Според Иванова чрез него ББР получава обратна връзка за реалните потребности на бизнеса и местната власт и може да разработва финансови продукти, които по-добре отговарят на нуждите им. Сред основните задачи пред банката ще бъде и подпомагането на стратегически инвестиции, които могат да създават работни места и да ускоряват икономическия растеж.

В новия състав на Надзорния съвет влизат Иван Купов, Иван Райчков и Даниел Бърк.

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