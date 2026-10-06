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Икономика

Представят новия състав на Надзорния съвет на ББР

Представят новия състав на Надзорния съвет на ББР
БТА

В средата на септември ББР одобри новите членове на Управителния съвет на финансовата институция

Днес ще бъде представен новият състав на Надзорния съвет на Българската банка за развитие.

Очаква се да бъдат представени трима нови членове, предложени от
министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

И тримата избрани са с различен и взаимно допълващ се опит - един от тях е с над 35 години професионален опит, повече от две десетилетия от които в Европейската банка за възстановяване и развитие, пише НОВА ТВ.

В средата на септември ББР одобри новите членове на Управителния съвет на финансовата институция.

Това бяха Ангел Найденов, Костадин Каранлъков и Надя Кошинска.

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